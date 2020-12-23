20:12 (мск), источник: Forbes
«Грядут хорошие новости»: почему Билл Гейтс уверен, что 2021 год будет лучше
Билл Гейтс верит в то, что 2021 год будет лучше «коронавирусного» 2020-го. Для этих надежд у миллиардера есть несколько причин.
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Уходящий 2020 год оказался «разрушительным», но наступающий 2021-й будет лучше, написал в своем блоге сооснователь Microsoft Билл Гейтс (состояние, по данным Forbes
«Для надежды есть две причины», — пишет Гейтс.
Никогда еще человечество за год не добивалось столь крупного прогресса в борьбе с
какой-либоболезнью, как в этом году.
«В нормальных условиях на разработку вакцин уходит до 10 лет. Сейчас ученым удалось создать сразу несколько вакцин против COVID-19 меньше чем за год», — заявил Гейтс. Создание вакцины — дело рискованное, требующее долгого времени и многомиллиардных затрат, отметил он. Поэтому то, что столько компаний одновременно пошли на риск и разрабатывали вакцину от одной и той же болезни, — уникальная ситуация.
Сотрудничество ради производства необходимого количества доз
Чтобы привить 70% населения Земли, необходимых для прерывания передачи коронавируса, потребуется от 5 до 10 млрд доз вакцины, пишет Гейтс. Это значит, что мировые производственные мощности должны как минимум удвоиться. Чтобы достичь этого, фонд Гейтса помогает сотрудничать производителям из богатых стран, разработавших вакцины, и компаниям из развивающихся стран, которые специализируются на производстве безопасных, высококачественных и доступных доз в очень больших объемах.
Справедливое распределение
Вакцины должны охватить всех, подчеркивает Гейтс. По его словам, 16 фармацевтических компаний уже взяли на себя обязательство совместно с его фондом обеспечить справедливый доступ к вакцинам, пишет миллиардер.
Борьба с недоверием
Гейтс призвал лидеров мнений по всему миру разъяснять безопасность вакцин. Он указывает, что значительная доля людей не доверяют прививкам. «Не помогает и то, что существуют ложные теории заговора о вакцинах, в том числе в которых упоминают Мелинду и меня, — пишет миллиардер. — Со своей стороны, мы продолжаем настаивать, что единственная причина, по которой мы финансируем работу с вакцинами, — это стремление спасти жизни и обеспечить всем детям возможность дорасти до взрослой жизни».
Улучшение тестов на COVID-19
«Если вам
Опасения о том, что COVID-19 будет быстрее распространяться в бедных странах, не подтвердились
В большинстве стран Африки к югу от Сахары показатели заболеваемости и смертности остаются намного ниже, чем в США или Европе, указывает Гейтс. Он признает, что пока имеется недостаточно данных, чтобы понять, почему показатели в Африке не столь высоки, как он опасался. Одной из причин может быть молодость жителей или тот факт, что многочисленное сельское население проводит много времени на улице, где вирус распространяется хуже, отмечает он.
Глобальное сотрудничество
«Рад сообщить, что оптимистичное мнение о том, что мир объединится для борьбы с COVID-19, в значительной степени подтвердилось (за некоторыми заметными исключениями). Мы бы не смогли продвинуться так далеко, как сейчас, если бы правительства, компании и ученые всего мира не работали, чаще всего, в тесном сотрудничестве», — отметил Гейтс. Он выразил надежду, что у мира также есть шанс предпринять конкретные шаги для решения другой серьезной проблемы современности — изменения климата.
Думаю, через год мы сможем оглянуться назад и сказать, что 2021 год был лучше по сравнению с 2020 годом. Улучшение может и не будет огромным, но это будет заметный, измеримый шаг вперед для людей во всем мире.
Андрей Злобин