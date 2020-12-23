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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Риге на одной из улиц появилась гигантская чернобурая лисица (фото)

Это проект студента академии искусств.

На улице Тургенева, 17 в Риге в середине декабря появился необычный арт-объект — огромная чернобурая лиса, спускающаяся по обвалившейся стене. Сообщается, что работа — дело рук студента Латвийской академии художеств Александра Мариноха и его отца Олега, при поддержке зоозащитной организации «Свобода животных».

Гигантская лисица выполнена из стекла, стали и пеньковых канатов. Работу курировал профессор академии художеств Айгарс Бикше. Сообщается, что это первый арт-объект, посвященный защите животных в Риге.

Екатерина Гура

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