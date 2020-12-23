17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Риге на одной из улиц появилась гигантская чернобурая лисица (фото)
Это проект студента академии искусств.
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Это проект студента академии искусств.
На улице Тургенева, 17 в Риге в середине декабря появился необычный
Гигантская лисица выполнена из стекла, стали и пеньковых канатов. Работу курировал профессор академии художеств Айгарс Бикше. Сообщается, что это первый
Екатерина Гура