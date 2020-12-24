09:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотогалерея: лучшие снимки уходящего года
В 2020 году было проведено немало престижных фотоконкурсов, благодаря которым мир увидел множество интересных, познавательных и эстетичных снимков.
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В 2020 году было проведено немало престижных фотоконкурсов, благодаря которым мир увидел множество интересных, познавательных и эстетичных снимков.
Лучшие конкурсные фото уходящего года смотрите в нашей галерее.