Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как победить новый штамм коронавируса Насколько опасна и чем вызвана новая мутация коронавируса
Фоторепортажи
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
09:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотогалерея: лучшие снимки уходящего года

В 2020 году было проведено немало престижных фотоконкурсов, благодаря которым мир увидел множество интересных, познавательных и эстетичных снимков.

27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Лучшие конкурсные фото уходящего года смотрите в нашей галерее.

Следите за развитием темы Итоги года
Последняя рабочая неделя в году будет сокращенной
СМИ сообщили о краже более $1 млн из здания МИД России
В январе 2021 года вступят в силу новые запреты для курильщиков
Финансист рассказал, каким курс доллара больше не будет
США провалили испытания гиперзвуковой «супер-пупер-ракеты»
Родные жертв COVID в Италии потребовали от властей €100 млн
Авто
Простые правила ПДД, которые могут спасти жизнь ребенку
Новости партнеров
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дети
Каким мы запомнили 2020 год (фото) «Коронавирусный» год потихоньку подходит к концу. Чем он запомнился?
Леди
Успенская, Воробьев, Лорак пришли на вручение модной премии Звезды посетили светское мероприятие
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь