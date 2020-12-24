Какую угрозу нетипичное течение заболевания несет пациентам

Смену поведения вируса подтверждает и научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Ксения Гладун. Но выписывают пациентов, только удостоверившись, что опасности для их жизни нет, утверждает эксперт.
«Ни в апреле, ни сейчас никого не выписывают без выполнения нескольких пунктов. Первое — это снижение до определенных показателей воспалительных агентов в крови, то есть мы смотрим на показатель ферритина, показатель той же СОЭ, показатель D-димера. И только после того, как мы видим, что там все стабилизировалось, если есть стойкое улучшение, положительная динамика, только тогда выписывается пациент, а не только, если у него ушла лихорадка, также мы смотри на картину КТ.
Мы не выписываем пациента, например, с большим объемом пораженной легочной ткани.
Также, несмотря на то, что пациент выписывается домой, во всех рекомендациях написано, что ему надо передать данные в свою районную поликлинику и встать под наблюдение районного терапевта. Иначе стационар просто не выдержал бы такого наплыва пациентов. В России действует поликлиническое звено, которое вначале выявляет, направляет, оценивает и затем уже долечивает пациента, в том числе и укрепляет, то есть проводит реабилитационные мероприятия после перенесенного COVID-19, — рассказала Ксения Гладун.
По наблюдениям врачей, сейчас на больничные койки часто попадают пациенты без высокой температуры и без других каких-либо внешних симптомов коронавируса. При этом анализы крови говорят об острой фазе болезни.
Это и есть один из этапов подобного волнообразного течения COVID-19, полагает врач-иммунолог Владимир Болибок: «Это волнообразное течение отмечалось и в первую волну. Такие пациенты первый этап пересидят дома, собьют при помощи таблеток, а поступают уже как бы на втором этапе.
Просто, может быть, стали госпитализировать раньше, то есть люди боятся и соглашаются на госпитализацию сразу, как только получают результаты.
Может быть, контингент изменился. В первую волну одни слои населения болели, сейчас немножко другие.
При этом в регионах ситуация просто аховая. Мы сейчас проходим самый пик коронавирусной инфекции, так называемое плато. Плато — это самая высокая заболеваемость, самое сильное переполнение системы здравоохранения, и амбулатрной, и коечного фонда. То есть самые тяжелые пациенты сейчас в большом количестве. Поэтому необходимо сжать зубы, держать оборону.
Американские врачи настаивают на том, чтобы пациенты с коронавирусом оставались в больнице до полного выздоровления, даже если угрозы для жизни больного нет. За последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса. Накануне было на 1,5 тыс. заболевших больше. Есть положительная динамика и в Москве. 23 декабря выявлено порядка 5,6 тыс. случаев, а 22 декабря было больше 7 тыс. 23 декабря вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что власти ожидают победу над пандемией в городе к концу весны.