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19:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор дал рекомендации на Новый год

Роспотребнадзор разработал рекомендации для организации отдыха на новогодних праздниках, рассказала на брифинге глава ведомства Анна Попова. В частности, рекомендуется проводить все мероприятия на открытом воздухе, а также сократить число их участников до 50 человек.

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Источник: Агентство «Москва» (news)

Рекомендации не являются обязательными, и каждый регион будет сам решать, применять ли их, в зависимости от эпидемиологической ситуации, пояснила госпожа Попова.

В числе рекомендаций Роспотребнадзора:

  • сократить число участников организованных мероприятий на открытом воздухе до 50 человек;.
  • не допускать скопления людей в раздевалках и в пунктах проката на катках и горках, обеспечивать соблюдение социальной дистанции;.
  • для туристических поездок и мероприятий — соблюдать масочный режим и дистанцию, использовать санитайзеры;.
  • в общественном транспорте — чаще проводить дезинфекцию, контролировать масочный режим;.
  • фудкортам в торговых центрах — проводить полную дезинфекцию каждые три часа;.
  • в ТЦ — проводить ежедневные уборки с дезинфекциями в течение рабочего дня и в конце.

«Для предстоящих праздников мы разработали методические рекомендации, это не требования. Они будут интерпретироваться в каждом субъекте в соответствии с той эпидситуацией, которая там складывается», — рассказала Анна Попова (цитата по «Интерфаксу»).

В России число заразившихся коронавирусом уже превысило 2,9 млн человек, умерли свыше 52 тыс. Из-за пандемии в некоторых регионах отменили массовые мероприятия в новогоднюю ночь. В частности, в Москве отменены массовые гулянья и ярмарки, до 15 января в ночное время (с 23:00 до 6:00) запрещена работа ресторанов, баров, кафе, ночных клубов, караоке, боулингов.

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