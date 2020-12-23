Роспотребнадзор дал рекомендации на Новый год

Рекомендации не являются обязательными, и каждый регион будет сам решать, применять ли их, в зависимости от эпидемиологической ситуации, пояснила госпожа Попова.
В числе рекомендаций Роспотребнадзора:
«Для предстоящих праздников мы разработали методические рекомендации, это не требования. Они будут интерпретироваться в каждом субъекте в соответствии с той эпидситуацией, которая там складывается», — рассказала Анна Попова (цитата по «Интерфаксу»).
В России число заразившихся коронавирусом уже превысило 2,9 млн человек, умерли свыше 52 тыс. Из-за пандемии в некоторых регионах отменили массовые мероприятия в новогоднюю ночь. В частности, в Москве отменены массовые гулянья и ярмарки, до 15 января в ночное время (с 23:00 до 6:00) запрещена работа ресторанов, баров, кафе, ночных клубов, караоке, боулингов.