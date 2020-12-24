Раскопки в яйце и восхождение на чеснок. Удивительный мир продуктов фотографа из Глазго
Джеки Гордон создает удивительные миниатюрные композиции, для которых она фотографирует обычные продукты и предметы обихода в необычном окружении.
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9
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Иногда Джеки Гордон просыпается посреди ночи и начинает рыться в холодильнике. Но это происходит не потому, что Джеки внезапно проголодалась, на самом деле она ищет идеи для своего следующего произведения искусства.
Во время локдауна эта 63-летняя жительница Глазго получила возможность как следует попрактиковаться в своем хобби — создании удивительных миниатюрных композиций, для которых она использует обычные продукты и предметы обихода.
По профессии она научный консультант, специализирующийся в вопросах психического здоровья. Гордон называет себя увлеченным фотографом-любителем. В обычное время она больше всего любит снимать природу — пейзажи и животных. В прошлом году она несколько дней она училась фотографировать белок и зайцев в горах Шотландии с известным фотографом дикой природы Энди Ховардом.
Но затем случилась пандемия коронавируса, приведшая к локдауну. В результате Джеки несколько месяцев не могла выезжать из родного города.
Поскольку снимать ей стало некого, Джеки оставалось только делать фотографии своей собаки породы колли по имени Олли. Но в какой-то момент ей стало жалко питомца, которому приходилось так много позировать.
Тогда Джеки решила попробовать макросъемку то есть фотографирование небольших предметов с близкого расстояния.
Но, по ее словам, вскоре ей наскучило фотографировать обычные объекты, вроде цветов:
Примерно пару месяцев назад я начала снимать фигурки Lego, но потом мне захотелось делать фото, которые были бы похожи на сцены из жизни и удивляли.
Сейчас Джеки использует продукты и миниатюрные фигурки из наборов игрушечных поездов, создавая забавные сценки из жизни, которые она затем фотографирует и выкладывает в соцсети на радость друзьям и родственникам.
«На моих первых фото со сценками я запечатлела любителей скандинавской ходьбы, взбирающихся на замороженные горошины. Первое фото далось мне с огромным трудом! Мы потом с Полом [ее партнером] несколько дней ели размороженный горох. Но меня этот процесс зацепил», — сказала она.
А как-то раз Джеки и Пол пришлось ужинать вареными яйцами после того, как она придумала композицию под названием «Давайте копать». На ней железнодорожные инженеры раскапывают яичный желток.
«Расставлять фигурки для меня — большое удовольствие, хотя это не так просто. Они прилипают к пальцам, падают и в принципе не слушаются. Иногда требуется пара часов, чтобы сделать все как надо и добиться необходимого эффекта. Я полностью погружаюсь в этот процесс», — говорит она.
Некоторые сценки показывают вещи, по которым Джеки очень скучает во время пандемии. Например, путешествия по миру и долгие прогулки по берегу моря. «Обычно идеи ко мне приходят, когда я смотрю на содержимое холодильника или шкафов. Иногда это происходит среди ночи, потому что у меня бывает бессонница, — рассказывает она. — Я придумываю кадры, смотрю на них, потом понимаю, что мне не нравится, а затем снова роюсь в холодильнике и в шкафу в поисках вдохновения».
Коробка с пирожными подвигла Джеки на идею — она поместила фигурки туристов в зефир наполовину съеденного пирожного.
Интерес к фотографии появился у Джеки под влиянием ее отца Питера. Когда она была ребенком, ей очень нравился процесс проявления пленки и затем печати снимков. И Питер всегда добивался идеального кадра. «Во время наших поездок в отпуск папа выбирал нам разноцветные напитки, чтобы добиться нужного сочетания цветов, которые соответствовали бы его художественному видению», — вспоминает она.
«Он умер в 2002 году. Мне так мне хочется, чтобы он был рядом, и мы могли бы вместе радоваться фотографированию. Но моя мама Джоан все время хвалит мои работы и постоянно повышает мою самооценку», — рассказала Джеки.
Она уже создала около 70 миниатюрных сцен и надеется в будущем выпустить фотоальбом.
«А пока я буду и дальше пытаться сделать эти темные дни как можно более красочными для себя и для других», — говорит она.
Права на все фото принадлежат Джеки Гордон
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