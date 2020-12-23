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19:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья из США вернула собаку, которую у них украли 8 лет назад

Счастливая предновогодняя история.

Джулия Немет из американского города Барбертон, штат Огайо, спустя восемь лет упорных поисков, наконец-то нашла своего пса Джуниора, которого украли из дома в 2012 году.

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Все эти годы американка не теряла надежды и регулярно просматривала страницы приютов и групп в социальных сетях, посвященных потерянным и найденным животным.

И в середине декабря ей улыбнулась удача. На странице приюта Humane Society of Summit County она увидела фото пса, поразительно похожего на ее бывшего питомца. Джулия сразу же отправилась на место, чтобы своими глазами увидеть собаку. И она оказалась права. Пес, которого в приюте назвали Бадди, сразу же узнал бывшую хозяйку и принялся облизывать ей лицо. Кроме того, он вспомнил и некоторые команды, которым Джулия обучала его в детстве.

На следующий день американка вернулась в приют со своим мужем и маленьким сыном, и они забрали Джуниора домой.

Как рассказали сотрудники приюта, пес попал к ним в 2018 году. За эти годы его три раза забирали в семьи, но спустя несколько месяцев возвращали обратно. Теперь волонтеры знают, что Джуниор просто ждал воссоединения со своей первой и настоящей хозяйкой.

Джулия в свою очередь рассказала, что пес быстро адаптировался в семье и подружился с их второй собакой. Больше всего он любит спать на диване, играть с ребенком в мячик и грызть игрушки. А еще пес не выносит одиночества, а потому всегда находится рядом с членами семьи, пишет UPI.

Екатерина Гура

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