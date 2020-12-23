21:41 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус: в Британию завезли еще одну мутацию из ЮАР
Британия расширяет локдаун, в стране обнаружили
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Еще несколько районов Англии 26 декабря будут переведены на четвертый, самый жесткий уровень коронавирусных ограничений. В нем сейчас находится в том числе и Лондон.
Локдаун будет введен в нескольких графствах и коснется миллионов человек, заявил на ежедневном брифинге глава минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, это связано с быстрым распространением новой мутации коронавируса.
В субботу в Британии отмечается Boxing Day, так называемый «День подарков», который следует за Рождеством, и многие планировали провести его в компании друзей и близких.
«Я знаю, насколько тяжелым был 2020-й для всех, — сказал Хэнкок. — Но мы не должны сдаваться».
Хэнкок также сообщил, что на территории Британии обнаружен новый вариант вируса, который накануне был зафиксирован в ЮАР.
«Этот вирус еще более заразный и, судя по всему, мутировал еще больше», — заявил он.
Всего в Британии выявлено два случая заражения людей, которые прибыли из ЮАР. В связи с этим введены ограничения на поездки в эту страну, а также карантин для прибывающих оттуда.