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21:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: в Британию завезли еще одну мутацию из ЮАР

Британия расширяет локдаун, в стране обнаружили вирус-мутант из ЮАР.

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Источник: SCIENCE PHOTO LIBRARY

Еще несколько районов Англии 26 декабря будут переведены на четвертый, самый жесткий уровень коронавирусных ограничений. В нем сейчас находится в том числе и Лондон.

Локдаун будет введен в нескольких графствах и коснется миллионов человек, заявил на ежедневном брифинге глава минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, это связано с быстрым распространением новой мутации коронавируса.

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В субботу в Британии отмечается Boxing Day, так называемый «День подарков», который следует за Рождеством, и многие планировали провести его в компании друзей и близких.

«Я знаю, насколько тяжелым был 2020-й для всех, — сказал Хэнкок. — Но мы не должны сдаваться».

Хэнкок также сообщил, что на территории Британии обнаружен новый вариант вируса, который накануне был зафиксирован в ЮАР.

«Этот вирус еще более заразный и, судя по всему, мутировал еще больше», — заявил он.

Всего в Британии выявлено два случая заражения людей, которые прибыли из ЮАР. В связи с этим введены ограничения на поездки в эту страну, а также карантин для прибывающих оттуда.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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