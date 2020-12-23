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20:12 (мск), источник: Forbes

Чубайс предложил Ходорковскому извиниться за слова о взятке

Чубайс обвинил Ходорковского во лжи из-за слов о взятке и предложил извиниться. Ранее Ходорковский заявил, что в 1996 году крупный бизнес заплатил Чубайсу «то ли $2 млн, то ли $3 млн» за организацию встречи с Ельциным.

Источник: AP 2020
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Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook призвал Михаила Ходорковского извиниться за слова о взятке.

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Ранее Ходорковский в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что в 1996 году представители крупного российского бизнеса заплатили Чубайсу «то ли $2 млн, то ли $3 млн» за организацию их встречи с Борисом Ельциным.

Как рассказал Ходорковский, в марте того года силовики из окружения Ельцина, опасаясь, что его не переизберут на следующий срок, хотели ввести режим чрезвычайного положения и отменить президентские выборы. «Это было абсолютно неприемлемо, потому что мы понимали, что в этом случае мы получим диктатуру силовиков. <…> Единственное, что мы могли сделать, — это убедить Ельцина», — отметил бизнесмен.

В результате, по словам Ходорковского, Чубайс «честно, что называется, отработал» и убедил Ельцина отказаться от силового сценария. Сам Ходорковский из названной суммы заплатил порядка $0,5 млн, сказал он.

В ответ Анатолий Чубайс обвинил Ходорковского во лжи. «Борис Николаевич действительно в марте 1996 года под влиянием силовиков принял такое решение и начал его реализовывать. Это решение, как известно, было им же и отменено. И встреча бизнеса (с моим участием) с ним в марте 1996-го тоже состоялась. Только вот одно к другому не имело никакого отношения», — пишет Чубайс.

Он напомнил, что решение о вводе силовиков в Госдуму было принято 16 марта и отозвано 17 марта, а встреча с бизнесом была 19 марта. Деньги же, которые заплатил бизнес, по его словам, пошли в фонд кампании Ельцина. «Я потребовал от бизнеса, который собрался поддерживать кампанию Ельцина, включить в бюджет кампании $3 млн на финансирование созданного мной ее штаба, который назывался Центр защиты частной собственности. Бизнес согласился, на эти цели средства и были потрачены», — заявил спецпредставитель президента. Он добавил, что впоследствии работал в этом штабе, получая зарплату, «с которой, естественно, уплатил все полагающиеся налоги».

«Я не знаю, почему Михаил Ходорковский 25 лет молчал, а теперь решил соврать обо мне. Но мне хочется задать один, наверное, совсем наивный вопрос. Михаил Борисович, а извиниться — слабо?» — резюмировал Чубайс.

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