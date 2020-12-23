22:03 (мск), источник: BBC News Русская служба
Модель и аристократка: Стелла Теннант скончалась спустя несколько дней после своего 50-летия
Известная британская модель Стелла Теннант ушла из жизни в возрасте 50 лет. О смерти сообщила ее семья.
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«С большой печалью мы объявляем о скоропостижной кончине Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года», — говорится в заявлении родственников модели.
«Стелла была прекрасной женщиной, которая вдохновляла нас всех», — говорится в нем.
В полиции уточнили, что в обстоятельствах смерти Теннант, наступившей через пять дней после ее юбилея, не усматривается ничего подозрительного.
Шотландская модель сделала себе имя в начале 1990-х годов, появляясь в фотосессиях на страницах Vogue и Harper’s Bazaar.
Она участвовала в показах Versace и Александра Маккуина и рекламных кампаниях брендов Calvin Klein,
Теннант принимала участие в закрытии Олимпиады 2012 года в Лондоне вместе с другими британскими моделями, среди которых были Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.
Теннант, аристократка с андрогинной внешностью, была внучкой 11-го герцога Девонширского Эндрю Кэвендиша и герцогини Деборы Кавендиш, в девичестве Митфорд.
До того как стать моделью Теннант училась в Винчестерской школе искусств и была начинающим скульптором. По ее признанию, скульптура была ее первой любовью.
В модельный бизнес она пришла после того, как ее заметил фотограф Vogue Стивен Майзель.
В конце 1990-х годов модельер Карл Лагерфельд сделал Теннант лицом бренда Chanel, отметив ее сходство с его основательницей, Коко Шанель.
За пределами подиума Теннант занималась общественными кампаниями за сокращение энергопотребления и уменьшение влияния быстрой моды на экологию.
«Мы еще не скоро изменим свои привычки, но я думаю, это определено шаг в правильном направлении», — говорила Теннант о своей работе в прошлогоднем интервью Guardian.
В том же интервью она сказала, что носит одежду, оставшуюся у нее с 1990-х годов, а в год покупает примерно по пять новых вещей.
«В моем возрасте, я думаю, нормально терять интерес к потребительству и любовь к шопингу, — сказала она в том же интервью. — Всем нам нужно чуть больше думать».
Теннант ушла из моды в 1998 году
В 1999-м она вышла замуж за уроженца Франции, фотографа Давида Лазне. Свадебная церемония прошла в небольшой церкви недалеко от границы Англии и Шотландии. У пары было четверо детей.