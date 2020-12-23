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22:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Модель и аристократка: Стелла Теннант скончалась спустя несколько дней после своего 50-летия

Известная британская модель Стелла Теннант ушла из жизни в возрасте 50 лет. О смерти сообщила ее семья.

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

«С большой печалью мы объявляем о скоропостижной кончине Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года», — говорится в заявлении родственников модели.

«Стелла была прекрасной женщиной, которая вдохновляла нас всех», — говорится в нем.

В полиции уточнили, что в обстоятельствах смерти Теннант, наступившей через пять дней после ее юбилея, не усматривается ничего подозрительного.

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

Шотландская модель сделала себе имя в начале 1990-х годов, появляясь в фотосессиях на страницах Vogue и Harper’s Bazaar.

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

Она участвовала в показах Versace и Александра Маккуина и рекламных кампаниях брендов Calvin Klein, Жана-Поля Готье и Burberry.

Теннант принимала участие в закрытии Олимпиады 2012 года в Лондоне вместе с другими британскими моделями, среди которых были Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

Теннант, аристократка с андрогинной внешностью, была внучкой 11-го герцога Девонширского Эндрю Кэвендиша и герцогини Деборы Кавендиш, в девичестве Митфорд.

До того как стать моделью Теннант училась в Винчестерской школе искусств и была начинающим скульптором. По ее признанию, скульптура была ее первой любовью.

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

В модельный бизнес она пришла после того, как ее заметил фотограф Vogue Стивен Майзель.

В конце 1990-х годов модельер Карл Лагерфельд сделал Теннант лицом бренда Chanel, отметив ее сходство с его основательницей, Коко Шанель.

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

За пределами подиума Теннант занималась общественными кампаниями за сокращение энергопотребления и уменьшение влияния быстрой моды на экологию.

«Мы еще не скоро изменим свои привычки, но я думаю, это определено шаг в правильном направлении», — говорила Теннант о своей работе в прошлогоднем интервью Guardian.

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

В том же интервью она сказала, что носит одежду, оставшуюся у нее с 1990-х годов, а в год покупает примерно по пять новых вещей.

«В моем возрасте, я думаю, нормально терять интерес к потребительству и любовь к шопингу, — сказала она в том же интервью. — Всем нам нужно чуть больше думать».

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

Теннант ушла из моды в 1998 году из-за первой беременности, но потом время от времени возвращалась для участия в отдельных проектах.

В 1999-м она вышла замуж за уроженца Франции, фотографа Давида Лазне. Свадебная церемония прошла в небольшой церкви недалеко от границы Англии и Шотландии. У пары было четверо детей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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