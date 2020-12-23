21:29 (мск), источник: АиФ Волгоград
Количество бесплатных парковок в России может сократиться
Новое постановление правительства «развяжет руки» местным властям в сфере регулирования количества парковочных мест.
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В России может серьезно сократиться количество бесплатных парковочных мест. Региональные власти смогут сами устанавливать минимальное количество парковочных мест на определенных территориях, что приведет к увеличению количества платных парковок, уверены эксперты.
Такая возможность у местных властей появилась благодаря постановлению правительства Российской Федерации «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» от 16 декабря 2020 года. Документ за подписью Михаила Мишустина был опубликован на сайте правительства.
Авто Mail.ru ознакомился с постановлением. Оно гласит, что в региональных нормативах градостроительного проектирования подлежат установлению три новых расчетных показателя. Первый и самый важный для автомобилистов — «минимально допустимое количество
Второй норматив, указанный в документе, — «минимально допустимое количество
Третий же пункт относится к градостроительству в целом и регулирует «минимально допустимую площадь озелененных территорий общего пользования в границах городских округов и поселений».
Мы обсудили документ с экспертами, которые сошлись в одном — новое постановление способно «развязать руки» местным властям. Причем коснется это не только Москвы, где проблема с дефицитом бесплатных парковок стоит особенно остро, но и других городов России.
«Для кого нужны платные парковки? Они нужны для того, чтобы деньги поступали городу, или же эти деньги разгружают центр города и делают воздух чище? Для себя я получаю отрицательный ответ. Деньги уходят непонятно куда. Очевидно, что после нового постановления руки будут развязаны. Количество платных парковок будет увеличено, а бесплатных станет меньше», — считает
Эксперт уверен, что региональные власти в вопросах организации парковок будут исходить из своих денежных потребностей, а не стараться ради упорядочивания дорожного движения и экологии. Средствами, скорее всего, будут затыкаться дырки местных бюджетов, считает Хайцеэр.
«Двор для меня остаётся вопросом открытым. Пойдут ли местные региональные власти на такой конфликт с населением? Это вопрос скорее политики, чем экономики. Возмущение людей может быть чрезмерным. Но все зависит от конкретного градоначальника. В Москве все очень просто: здесь власть сильнее жителей города, технология отлажена. Сегодня даже в самых дальних уголка Москвы возникают эти парковки, которые так “были необходимы” жителям. Поэтому — да, надо готовиться к тому, что платных парковок станет ещё больше», — резюмирует Ян Хайцеэр.
Координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Петр Шкуматов уверен, что это изменение было продавлено строительными компаниями, которые занимаются точечной застройкой. Дело в том, что во многих местах, где можно построить дом, но не хватает парковочных мест, приходится строить дома с подземными парковками, чтобы соблюсти норматив. Но девелоперы в этом не заинтересованы.
Сейчас места в подземных паркингах в столице стоят немногим меньше квартиры. Шкуматов приводит конкретные цифры: так, в центре Москвы центре за парковку за 15 квадратных метров просят от 1,5 млн до 3 млн рублей, то есть квадратный метр стоит примерно 100 000 рублей — 200 000 рублей. Застройщики могли бы умерить аппетиты и продавать эти места дешевле, но они не хотят этого делать, уверен собеседник.
«Сейчас точечная застройка будет осуществляться без подземного парковочного пространства или с минимальным нормативом, который будет зависеть от регионов и определяться местными властями. Например, в Москве уже принят советский норматив 100 машин на 1000 человек, или, если в квадратных метрах, то на 20 000 тыс. кв. м. — 100 машиномест. Реальности это, конечно, не соответствует — она как минимум в три раза больше. Таким образом Москва, как говорят они, борются с излишней автомобилизацией и возвращают нас в советское прошлое, когда автомобиль был не средством передвижения, а роскошью», — рассказал Петр Шкуматов.
Эксперт также отметил, что вторая причина появления постановления — это закон о всероссийской реновации. На месте реновируемого дома обычно строится по меньшей мере в три раза больший по площади дом. Площадь земельного участка та же самая, площадь парковки та же — а людей и машин в три раза больше.
«Что из этого выходим — мы видим по “человейникам” в Москве и области. Там настоящий “парковочный ад”. Люди, которые будут покупать квартиры в таких домах,
И Ян Хайцеэр и Петр Шкуматов были неутешительны в прогнозах относительно будущего бесплатных парковок не только в Москве, но и в других городах. С другой стороны на новое постановление смотрит координатор проекта «Движение» Андрей Орёл.
«Я объездил много стран, и там совершенно другая ситуация с бесплатными парковками. Взять хотя бы Чехию, у всех учебных учреждений есть парковка. У нас у старых школ сделать это технически невозможно. То есть нет никаких шагов, которые бы дали понять, что ситуация будет улучшаться. Новое постановление могло бы улучшить ситуацию. Идея сама по себе хорошая, она улучшит ситуацию хотя бы для строящихся школ», — рассказал Орел.
Эксперт согласен с тем, что платных парковок станет больше, но поддерживает эту идею.
«Да, платных парковок может стать больше. Но я этому был бы только рад. Если я буду знать, что за 1 000 рублей в месяц у меня во дворе гарантированно будет свое место, разве это плохо? В Финляндии, к примеру, платят от 6 до 12 евро в месяц, и имеешь свое место для машины. С розеткой, кстати. И плюс ко всему в каждом дворе есть бесплатные парковочные места для гостей. На 1−2 дня. Но вообще платных парковок там очень много, а бесплатных мало. Если бы у нас в Москве ввели платную парковку во дворах, стало бы проще. Но за 1000 рублей», — считает Андрей Орёл.
Вадим Рощин