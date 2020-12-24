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00:11 (мск), источник: ТАСС

В США от коронавируса привились более 1 млн человек

НЬЮ-ЙОРК. /ТАСС/. Более 1 млн человек в США привиты двумя вакцинами от нового коронавируса, разработанными американской компанией Pfizer с ее германским партнером BioNTech, а также американской Moderna. Такие сведения размещены в среду на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Соединенных Штатов.

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Источник: AP (news)

Как подсчитали в ЦКПЗ, стране поставлено в целом более 9,4 млн доз двух вакцин. Привиты 1 008 025 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 18,26 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 323 510 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, применение которой уже начато в стране. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар выразил надежду на то, что до конца декабря порядка 20 млн американцев получат эту вакцину, а к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн.

18 декабря FDA одобрило обращение американской компании Moderna о регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Таким образом, вакцина Moderna стала вторым препаратом от нового коронавируса, одобренным американскими властями к применению.

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