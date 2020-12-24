02:09 (мск), источник: Известия
Американские ученые заявили о приоритете вакцинации людей старше 50
Ученые Университета Вашингтона в
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В результате ученые заключили, что первыми нужно прививать людей в возрасте 50−59 лет. Вторыми получить вакцину могли бы люди 60−69 лет. Если же они будут находиться на карантине, то их место должны занять представители возрастной группы 30−39 лет, указано в работе.
Также авторы статьи высчитали, что вакцинировать сотрудников скорой помощи и медицинских сестер, уровень заражения коронавирусом среди которых превышает 15 случаев на 100 тыс. человек, нужно уже с 40 лет. Водители автобусов, школьные учителя и продавцы в магазинах должны получать вакцину с 50 лет, а вот среди административных сотрудников и работников финансового сектора нужно прививать только тех, кто старше 60 или даже 70 лет, заключили американские ученые.
Созданная учеными математическая модель учитывает только два фактора — возраст и профессию. Они следовали логике, что риск летального иcхода от COVID-19 выше у людей старшего поколения, поэтому разумно первыми прививать их. При этом независимо от возраста вероятность подхватить инфекцию значительно выше, например, у медиков, чем у лесорубов — значит, сначала логичнее направить на вакцинацию первых.