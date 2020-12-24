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03:06 (мск), источник: ТАСС

Китайская вакцина от COVID-19 показала эффективность в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 декабря. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса производства китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech продемонстрировала эффективность по итогам национального этапа третьей фазы клинических испытаний препарата в Бразилии. Об этом заявил в среду глава сан-паульского института Бутантан Димас Ковас.

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Источник: Reuters

«Нами достигнут уровень эффективности, позволяющий обратиться за разрешением на экстренное использование», — заявил чиновник в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter. Вместе с тем бразильский институт не раскрыл данные о процентном показателе эффективности вакцины, отметив, что эта информация была направлена разработчикам в Китай. Согласно контракту между институтом и Sinovac Biotech, стороны могут раскрыть эти данные только вместе, отметил бразильский ученый.

«Поскольку наши показатели эффективности превысили требования [Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ], но в то же время оказались не такими, как в других странах, где используется вакцина, было решено дополнительно проанализировать этот факт», — уточнил глава управления здравоохранения штата Сан-Паулу Жан Горинштайн, говоря о причинах решения не разглашать полученные результаты.

По его словам, итоги исследования уже позволяют обратиться к регулятору за разрешением на использование препарата, однако власти Сан-Паулу решили повременить с этим, чтобы соблюсти «бюрократические формальности». Вместе с тем, указал Горинштайн, это не должно стать причиной переноса начала региональной кампании вакцинации от коронавируса, запланированной на 25 января.

К настоящему времени Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) выдало разрешение на проведение в стране клинических испытаний четырех вакцин от коронавируса. Помимо вакцины Sinovac Biotech, это препараты британско-шведской AstraZeneca, американской Pfizer, а также Janssen-Cilag. Кроме того, Бразилия участвует в разработке вакцин против коронавируса через международный механизм COVAX.

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