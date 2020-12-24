Китайская вакцина от COVID-19 показала эффективность в Бразилии

03:06 (мск), источник: ТАСС
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
«Нами достигнут уровень эффективности, позволяющий обратиться за разрешением на экстренное использование», — заявил чиновник в ходе
«Поскольку наши показатели эффективности превысили требования [Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ], но в то же время оказались не такими, как в других странах, где используется вакцина, было решено дополнительно проанализировать этот факт», — уточнил глава управления здравоохранения штата
По его словам, итоги исследования уже позволяют обратиться к регулятору за разрешением на использование препарата, однако власти
К настоящему времени Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) выдало разрешение на проведение в стране клинических испытаний четырех вакцин от коронавируса. Помимо вакцины Sinovac Biotech, это препараты