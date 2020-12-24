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05:02 (мск), источник: РИА Новости

Последняя рабочая неделя в году будет сокращенной

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Рабочая неделя с 28 декабря будет сокращенной, с 1 по 10 января россияне будут отдыхать. Поскольку 31 декабря является рабочим днем, который предшествует нерабочему праздничному дню, его продолжительность сокращается на один час.

Источник: РИА Новости

При этом на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поддержал предложение руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря в этом году выходным днем.

По словам президента, принять такое решение на федеральном уровне в столь короткие сроки по действующему закону нельзя. Он также порекомендовал регионам все же принять соответствующее решение. Глава государства также отметил, что в следующем году можно будет проработать такое решение на федеральном уровне на будущие годы.

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Ранее в Роструде рассказали, что работодатели могут самостоятельно сделать 31 декабря нерабочим днем для своих сотрудников. В таком случае нужно предусмотреть способ оплаты этого дня.

Работники также могут попросить на 31 декабря день отпуска без сохранения зарплаты, взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время или как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно нему, в следующем году 31 декабря будет нерабочим днем.

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