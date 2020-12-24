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06:02 (мск), источник: РИА Новости

Профессор РАН рассказал, как остановить мутации коронавируса

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Чем сильнее распространяется эпидемия, тем больше вариантов мутации коронавируса, вакцинация позволяет остановить эпидемию и череду мутаций, считает заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

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Источник: РИА Новости

«Чем больше распространяется эпидемия, тем больше мутирует вирус. Тем больше вероятность, что он создаст какие-нибудь проблемы. Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать», — сказал Базыкин.

Ученый отметил, что вакцина, скорее всего, останется эффективной, несмотря на мутацию вируса.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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