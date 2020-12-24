Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 24 декабряВзятие Измаила, обязательное употребление буквы "ё" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
9Как новый штамм коронавируса украл у Британии Рождество и привел к локдауну
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
09:19 (мск), источник: Известия

Профессор назвал источник возникновения второй волны COVID-19 в России

Вторую волну распространения COVID-19 в России вызвал вирус, который до этого уже был в стране. Об этом 24 декабря заявил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

«Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы — у нас есть своя эпидемия, и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих. Сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 22 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружен новый штамм коронавируса, который нашли в Великобритании.

По ее словам, на текущий момент в РФ зафиксировано 1424 мутации COVID-19. Ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса.

По данным на 23 декабря, в России выявлено 2 933 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксирован 52 461 летальный исход, выздоровели 2 343 967 пациентов.

Калькулятор пневмоний: в Москве представили ИИ для диагностики коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
17 декабря© Ньюстюб
 Камеры, дорогое ОСАГО, новые штрафы: как будут бороться с автохамами
Одно на всех: качество товаров в России и Европе хотят уравнять
Последняя рабочая неделя в году будет сокращенной
В январе 2021 года вступят в силу новые запреты для курильщиков
СМИ сообщили о краже более $1 млн из здания МИД России
Финансист рассказал, каким курс доллара больше не будет
Фотогалерея: лучшие снимки уходящего года
США провалили испытания гиперзвуковой «супер-пупер-ракеты»
Здоровье
15 поразительных фактов о вашем здоровье Иллюстрируем их кадрами из известных фильмов.
Hi-Tech
«Слоновья прогулка» у границ России. Что известно Много фото авиатехники
Горячие темы на Авто
Уроки Истории. День Рождения Сталина И. В. 384
Что мужчины ждут от Новогоднего Вечера 315
Странные времена,странные люди,странные решения... 262
Кредиты, кредиты...(((((((( 255
Кино
26-летняя звезда «Физрука» устроилась на работу в офис Полина Гренц заявила, что от актерской карьеры отказываться не собирается
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Дети
Каким мы запомнили 2020 год (фото) «Коронавирусный» год потихоньку подходит к концу. Чем он запомнился?
Леди
Успенская, Воробьев, Лорак пришли на вручение модной премии Звезды посетили светское мероприятие
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь