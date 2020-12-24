Профессор назвал источник возникновения второй волны COVID-19 в России

«Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы — у нас есть своя эпидемия, и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих. Сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами», — приводит его слова «РИА Новости».
Ранее, 22 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружен новый штамм коронавируса, который нашли в Великобритании.
По ее словам, на текущий момент в РФ зафиксировано 1424 мутации COVID-19. Ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса.
По данным на 23 декабря, в России выявлено 2 933 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксирован 52 461 летальный исход, выздоровели 2 343 967 пациентов.