Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату

Исследование основано на данных 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, ожидающих получения премии по итогам года (тринадцатой зарплаты) из 361 населенного пункта всех округов России.
«Чаще всего с тринадцатой зарплаты раздают долги и выплачивают кредиты (14% опрошенных). Отправиться в отпуск на годовую премию планируют 13% респондентов. 12% россиян потратят тринадцатую зарплату на подарки», — говорится в исследовании.
Каждый десятый на эти деньги хочет закончить ремонт или купить мебель. Каждый одиннадцатый (9%) вложит полученную сумму в личные сбережения. 6% опрошенных планируют внести премию в оплату обучения. «Еще 6% устроят себе “праздник живота”. 5% потратят тринадцатую зарплату на семью, 4% — на себя, 3% — на текущие потребности. По 2% опрошенных планируют использовать премию на ремонт авто, покупку электронного девайса или бытовой техники», — отмечают аналитики.
Мужчины чаще женщин с тринадцатой зарплаты закрывают долги (17% и 11% соответственно) и ремонтируют автомобили (4% и 1%). Женщины же чаще рассказывают о планах потратить премию на отпуск (13% против 9% среди мужчин), на подарки (также 13% и 9%), ремонт (11% и 8%), деликатесы (8% и 4%) и бытовую технику (3% и 1%), резюмировали авторы исследования.