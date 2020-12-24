«Коронавирус не живет вечно»: как дарить и принимать подарки в пандемию

Врачи призвали избегать упаковок из бумаги, пластика и стали для новогодних подарков, так как вместе с ними можно передать человеку коронавирус. Безопаснее всего использовать картон, считает врач-терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов.
«Коронавирус довольно долго держится на пластике — примерно 72 часа, также хорошо вирус сохраняется на нержавеющей стали — почти 48 часов, и всего 24 часа — на картоне. Но его содержание на поверхности довольно быстро снижается и по сути, если вы заранее подготовите подарки, за 4−5 дней до дарения, то никакого вируса на них не останется», — сообщил он «Газете.Ru».
Хорошим материалом для упаковки также может стать пленка, которую легко обработать антисептиком.
При этом доверять упаковку подарков посторонним в этом году не стоит, предупредила пульмонолог Анна Пирогова.
«Вы не знаете, болеет ли человек, который мог бы это сделать за вас. Выбрать можно любой материал, главное, чтобы он был упакован предварительно в пленку — ее можно обработать антисептиком и потом открыть», — объяснила врач «Газете.Ru».
Вручать сюрпризы родственникам и друзьям лучше лично, советуют врачи. «Перевозить приятности лучше в машине. Так вы будете уверены, что в общественном транспорте ничего не прицепилось», — отметила пульмонолог.
Обезопасить тех, кому предназначен подарок, поможет и предварительная подготовка. «Если вас беспокоит, что вы можете заразить родственников, сделайте немного заранее тест на антитела и РНК коронавируса, купите респиратор и принесите “отстоявшийся” подарок в картонной коробке — к ней коронавирус липнет плохо», — рекомендует терапевт Хоманов.
Сами подарки при этом лучше покупать в онлайн-магазинах, указала инфекционист Анна Баландина. Если необходимость посетить торговый центр все же остается, то сделать это лучше во время минимальной загруженности.
«Например, в дневное время в будние дни. Важно не забывать надевать маску, плотно прилегающую к носу и рту, перчатки и соблюдать социальную дистанцию», — подчеркнула врач в разговоре с «Газетой.Ru».
Товары медики советуют брать с самых дальних рядов продуктовой полки, так как потенциальные аэрозоли с высокой концентрацией вируса до них скорее всего не долетят.
«Коронавирус хорошо сохраняется в течение нескольких суток на любых твердых поверхностях, будь то бумага, целлофан, пластик, другие полимерные пленки, текстиль, стекло, метал. Поэтому в момент выбора подарков следует соблюдать правила личной гигиены. Перед вручением подарка лучше обработать его антисептиком и так же поступить с тем, что вручат вам», — посоветовала инфекционист Баландина.
Также неплохим решением может стать хранение полученных свертков на холоде — хотя бы в течение суток. После распаковки подарка нужно помыть руки с антибактериальным мылом — перед тем как прикасаться к лицу, обратила внимание пульмонолог. Подвергнуть предварительной обработке также стоит мягкие игрушки, одежду и постельное белье.
«Все, что из ткани, стоит постирать или опрыскать спиртом. Наибольшую опасность представляют устройства с сенсорным экраном, к которым мог кто-то прикасаться — к примеру, мобильные телефоны. Кроме того, потенциальным источником может быть и посуда, так как приборы обычно делают из нержавеющей стали, вирус остается в неизменном состоянии порядка шести-семи дней и только затем начинает терять активность», — рассказала Анна Пирогова.
Что касается правил поведения в гостях, то бояться заходить к тем, кто переболел вирусом не нужно — как ранее выясняла «Газета.Ru», потенциальным местом заражения квартира переносчика может считаться только трое-четверо суток.
«За это время туда лучше никому не заходить, кроме самого больного, если он лечится дома. Это связано с тем, что вирус может до сих пор находиться на одной из гладких поверхностей. После выздоровления человека, когда тот перестает распространять бактерии, он также благополучно умирает — это не сибирская язва, у которой есть споры, живущие долгие годы. Коронавирус живет считанные дни», — рассказывал «Газете.Ru» главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
Поддержала мнение Авдеева главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. По ее словам, квартира того, кто уже не распространяет вирус, сама «обезвредится» за три дня. После выздоровления достаточно просто сделать генеральную уборку.
За то время, пока человек находится в больнице, коронавирус уже успеет уничтожиться сам — он же не может жить вечно. На поверхностях может продержаться очень недолго, максимально на пластике — 72 часа.
Ольга ТкачеваГлавный гериатр Минздрава РФ
«Если в квартиру за это время никого не впускать, то уже очень скоро там все будет обезврежено. Тем не менее, уборку с антисептиками, безусловно, стоит сделать — в том числе для самоуспокоения», — подчеркнула Ткачева.