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10:39 (мск), источник: Аргументы и факты

В Китае заявили о падении крупного метеорита

Небесное тело рухнуло рано утром в провинции Цинхай.

Сейсмологическое управление КНР сообщило о падении крупного метеорита в провинции Цинхай.

Как передает ТАСС, удар от падения и колебания земной поверхности были зафиксированы около города Юйшу в 02:25 по московскому времени.

Отмечается, что в этом городе проживает примерно 416 тысяч человек. О пострадавших информации пока не было. Ущерб от происшествия не установлен.

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