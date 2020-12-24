10:39 (мск), источник: Аргументы и факты
В Китае заявили о падении крупного метеорита
Небесное тело рухнуло рано утром в провинции Цинхай.
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Сейсмологическое управление КНР сообщило о падении крупного метеорита в провинции Цинхай.
Как передает ТАСС, удар от падения и колебания земной поверхности были зафиксированы около города Юйшу в 02:25 по московскому времени.
Отмечается, что в этом городе проживает примерно 416 тысяч человек. О пострадавших информации пока не было. Ущерб от происшествия не установлен.