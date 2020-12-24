107-летняя британка рассказала секрет долголетия

Прапрабабушка Минни Лиддл считается одной из самых пожилых британок — в середине декабря ей исполнилось 107 лет. По словам старушки, которая последние годы живет в центре по уходу за пожилыми людьми, у нее нет никаких особых секретов долголетия, кроме некоторых вредных привычек, которые приносили ей радость.
Она всю жизнь работала портнихой и не вела здоровый образ жизни, более того, до 99 лет Лиддл много курила, но после перенесенной травмы ей пришлось распрощаться с пагубной привычкой. Кроме того, британка является любительницей хорошего алкоголя и всегда с удовольствием готова выпить бокал бренди или ликера.
Энергичная Минни пережила две мировые войны, пандемию испанского гриппа, четырех монархов и 21 премьер-министра. У нее есть два сына, семь внуков, 13 правнуков и восемь праправнуков.
В этом году из-за пандемии коронавируса устроить большую вечеринку по случаю дня рождения бабушки ее родственники не смогли. В ближайшее время имениннице, в рамках государственной программы вакцинации, поставят прививку от COVID-19, и тогда Минни сможет отпраздновать с семьей свою солидную дату, пишет The Sun.