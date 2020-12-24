ВЦИОМ назвал главные критерии россиян при выборе работы

«Первое место среди предложенных для оценки критериев выбора компании-работодателя в 2020 году занимает полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств перед сотрудником. В сравнении с прошлым годом значимость этого критерия повысилась (с 4,66 до 4,76 балла). На втором месте — хорошая заработная плата (4,62 балла), на третьем — соблюдение норм безопасности при организации рабочего процесса (4,56 балла)», — следует из данных ВЦИОМ.
Важными критериями при выборе компании-работодателя были названы возможность применить профессиональные знания и навыки (4,55 балла против 4,46 баллов в 2019 году), благоприятный психологический климат в коллективе (4,44 балла, в 2019 году — 4,46 балла) и уверенность в том, что не произойдет изменений к худшему (4,44 балла по сравнению с 4,33 балла в прошлом году).
Более трети респондентов (34%) выбрали бы в качестве работодателя «Газпром», 19% назвали РЖД, еще 17% — «Роснефть». В Сбербанке и «Яндексе» хотели бы работать по 13% опрошенных. «Лукойл» выбрали бы 12%, по 9% ответили, что пошли бы работать в «Аэрофлот» и Росатом, 8% — в «Норникель», еще 6% — в Mail.ru Group.
Опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет чаще делали выбор в пользу «Газпрома» (28%), Сбербанка (25%) и «Яндекса» (24%).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 сентября 2020 года методом телефонного интервью. Объем выборки составил 936 респондентов от 18 до 55 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,2%.