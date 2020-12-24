11:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пассажирский самолет в Непале приземлился не в том городе
Пилоты по ошибке отклонились от маршрута на 402 км.
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Пилоты по ошибке отклонились от маршрута на 402 км.
Самолет непальской авиакомпании Buddha Air, вылетевший из Катманду в Джанакпур, по ошибке приземлился в Покхаре в 402 км от места назначения.
Путаница возникла
Обнаружив ошибку, пилоты получили специальное разрешение на вылет из Покхары и посадку в Джанакпуре на несколько часов позже графика. В конце концов 69 пассажиров рейса благополучно прибыли в пункт назначения.
Авиакомпания сформировала комитет для расследования ошибки.
Анна Лысенко