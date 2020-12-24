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11:19 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 29 935 заразившихся коронавирусом. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 29 935, это максимальный показатель с начала пандемии. Общее количество инфицированных достигло 2 963 688, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Источник: Агентство «Москва»

В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,4%), Республике Тыва (0,5%), Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской области, Карачаево-Черкессии, Республике Марий Эл, Новосибирской и Кемеровской областях (0,6%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 756 в Санкт-Петербурге, 1 538 в Московской области, 502 в Нижегородской области, 442 в Псковской области, 418 в Свердловской области.

В настоящее время в России 539 735 человек болеют COVID-19.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 890. Всего уже выздоровели 2 370 857 человек.

Доля вылечившихся составляет около 80% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 2 653 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 301 — в Московской области, 581 — в Калининградской области, 475 — в Хабаровском крае, 450 — в Красноярском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 635 против 549 днем ранее, это суточный максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 53 096 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%.

В частности, за сутки было зарегистрировано 72 летальных исхода в Санкт-Петербурге, по 29 — в Московской области и Красноярском крае, 24 — в Ростовской области, 18 — в Пермском крае.

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