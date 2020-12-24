Патриарх Кирилл призвал отказаться от покупки «левых» свечей

«Софрино» является основным производителем предметов церковного обихода. Церковное предприятие, находящееся в Подмосковье, изготавливает продукцию художественного и ювелирного искусства, иконы, облачения, богослужебную утварь, в том числе свечи. Храмы закупают свечи централизовано и продают в розницу прихожанам с наценкой. Свечи, как говорят священники, одна из статей дохода храмов. При этом самые дешевые, простые свечи, как правило, доступны в храмах всем: их можно взять за любое пожертвование или бесплатно.
«Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения “левых” свечей», — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к духовенству Московской епархии.
Он напомнил, что «Софрино» — один из важных источников пополнения бюджета Русской православной церкви Московского патриархата, и «отказ от поддержки Софрино — это отказ от поддержки многих важных программ, которые централизовано осуществляет сегодня Московская патриархия».
«Правда, не вся номенклатура свечей, которая продается в приходах, покрывается производством «Софрино» — в таком случае, конечно, если какие-то особые свечи вы хотите реализовывать через приходы — это возможно, если «Софрино» не производит таких свечей. Но если оно производит, ваш долг — приобретать свечи «Софрино», — подчеркнул патриарх Кирилл.
По словам патриарха, он изучил, почему храмы отказываются от приобретения этой продукции, и заявил, что «сейчас ведется большая работа по повышению качества продукции “Софрино” вообще, и свечей в частности». Также он призвал направлять все нарекания генеральному директору фабрики митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию.
«И я был бы готов сам участвовать в рассмотрении таких проблем, потому что считаю, что поддержка “Софрино” — это большое общее дело», — заключил патриарх Кирилл.