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24 декабря, источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал отказаться от покупки «левых» свечей

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Столичные храмы могут закупать свечи сторонних производств, если такую продукцию не делает церковная фабрика «Софрино», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале РПЦ.

Источник: РИА "Новости"

«Софрино» является основным производителем предметов церковного обихода. Церковное предприятие, находящееся в Подмосковье, изготавливает продукцию художественного и ювелирного искусства, иконы, облачения, богослужебную утварь, в том числе свечи. Храмы закупают свечи централизовано и продают в розницу прихожанам с наценкой. Свечи, как говорят священники, одна из статей дохода храмов. При этом самые дешевые, простые свечи, как правило, доступны в храмах всем: их можно взять за любое пожертвование или бесплатно.

«Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения “левых” свечей», — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к духовенству Московской епархии.

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Он напомнил, что «Софрино» — один из важных источников пополнения бюджета Русской православной церкви Московского патриархата, и «отказ от поддержки Софрино — это отказ от поддержки многих важных программ, которые централизовано осуществляет сегодня Московская патриархия».

«Правда, не вся номенклатура свечей, которая продается в приходах, покрывается производством «Софрино» — в таком случае, конечно, если какие-то особые свечи вы хотите реализовывать через приходы — это возможно, если «Софрино» не производит таких свечей. Но если оно производит, ваш долг — приобретать свечи «Софрино», — подчеркнул патриарх Кирилл.

По словам патриарха, он изучил, почему храмы отказываются от приобретения этой продукции, и заявил, что «сейчас ведется большая работа по повышению качества продукции “Софрино” вообще, и свечей в частности». Также он призвал направлять все нарекания генеральному директору фабрики митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию.

«И я был бы готов сам участвовать в рассмотрении таких проблем, потому что считаю, что поддержка “Софрино” — это большое общее дело», — заключил патриарх Кирилл.

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