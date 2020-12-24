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15:09 (мск), источник: Интерфакс

Рост случаев COVID-19 объяснили предпраздничной активностью россиян

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Резкий рост новых случаев заболевания коронавирусом в РФ связан с социальной активностью людей перед новогодними праздниками, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Источник: РИА "Новости"

«В последние дни мы наблюдаем повышение социальной активности накануне новогодних праздников. К сожалению, люди забыли о предосторожности, о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер. Все это, разумеется, сказалось и на эпидемической ситуации», — сказал Горелов.

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В четверг в Москве и в целом по России были зафиксированы новые антирекорды по ежесуточному числу заболевших. В РФ почти 30 тысяч человек заразились COVID-19, в российской столице количество заболевших впервые с начала пандемии перевалило за 8 тысяч.

«Тем не менее можно осторожно говорить о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — отметил Горелов. По его словам, «волнообразные колебания суточной заболеваемости на этом фоне вполне естественны и ожидаемы, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные». «К тому же, на эпидемический процесс влияют самые разные факторы. И повторюсь, что не последнюю роль играет социальная активность населения», — пояснил Горелов.

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Он призвал людей «максимально спокойно и камерно» провести новогодние праздники, чтобы не получить новый всплеск заболеваемости. «Постарайтесь без необходимости не посещать многолюдные общественные места, ограничьте количество гостей и сами по возможности воздержитесь от визитов. Вместо того, чтобы сидеть в закрытом помещении, где риск заражения существенно повышается, лучше отправиться в парк, на горку, на каток», — предложил Горелов.

При этом он напомнил о требовании соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах: на катках, в торговых центрах, в транспорте. «Ключевым моментом, указывающим на фазу эпидпроцесса, является индекс распространения. О начале стабилизации процесса говорит показатель меньше единицы. Пока мы не повсеместно достигли этого значения», — добавил он.

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