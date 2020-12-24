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15:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Некоторые регионы сделали 31 декабря выходным после слов Путина

Власти нескольких регионов решили объявить 31 декабря выходным после того, как эту идею поддержал президент России Владимир Путин, хотя ранее не собирались этого делать. Например, так сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На прошлой неделе Куйвашев заявлял, что, взвесив все «за» и «против», в регионе решили не принимать специальные решения по переносу выходного.

Источник: РИА "Новости"

«По предложению фракции “Единой России” в Госдуме, которое поддержал президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днем», — сказал губернатор на заседании правительства.

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В департаменте информационной политики региона отмечают, что соответствующее распоряжение будет подписано сегодня, 24 декабря. Согласно документу, выходной с субботы, 26 декабря, переносится на 31 декабря для лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, и для государственных гражданских служащих.

Органам госвласти, органам местного самоуправления, а также подведомственным им учреждениям рекомендовали также перенести выходной день с субботы на четверг. В других организациях работодатели самостоятельно определяют, делать последний день в году выходным или нет.

Где еще решили объявить 31 декабря выходным после слов президента:

  • Алтайский край;
  • Башкирия;
  • Калужская область;
  • Красноярский край;
  • Марий Эл;
  • Приморский край;
  • Ростовская область;
  • Тверская область;
  • Хабаровский край;
  • Удмуртия

Напомним, вчера в ходе заседания Госсовета с участием президента лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил сделать 31 декабря 2020 года всероссийским выходным днем. Владимир Путин поддержал его инициативу и рекомендовал главам регионов принять такое решение.

Ранее в Кремле заявляли, что, как и в прошлом году, региональные власти самостоятельно имеют право решать, делать ли последний день в году выходным.

Мария Игнатова, Екатеринбург.

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