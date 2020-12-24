Некоторые регионы сделали 31 декабря выходным после слов Путина

«По предложению фракции “Единой России” в Госдуме, которое поддержал президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днем», — сказал губернатор на заседании правительства.
В департаменте информационной политики региона отмечают, что соответствующее распоряжение будет подписано сегодня, 24 декабря. Согласно документу, выходной с субботы, 26 декабря, переносится на 31 декабря для лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, и для государственных гражданских служащих.
Органам госвласти, органам местного самоуправления, а также подведомственным им учреждениям рекомендовали также перенести выходной день с субботы на четверг. В других организациях работодатели самостоятельно определяют, делать последний день в году выходным или нет.
Где еще решили объявить 31 декабря выходным после слов президента:
Напомним, вчера в ходе заседания Госсовета с участием президента лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил сделать 31 декабря 2020 года всероссийским выходным днем. Владимир Путин поддержал его инициативу и рекомендовал главам регионов принять такое решение.
Ранее в Кремле заявляли, что, как и в прошлом году, региональные власти самостоятельно имеют право решать, делать ли последний день в году выходным.
Мария Игнатова, Екатеринбург.