Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий

15:41 (мск), источник: ТАСС
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«Хотел бы предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий», — сказал глава государства на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова.
Президент отметил, что эта тема ранее обсуждалась в ходе встреч с представителями высшей школы.
«Вызов эпидемии, с которым столкнулась цивилизация, очень четко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека», — сказал Путин, отметив, что речь идет о здравоохранении, образовании, экологии, а также о науке и технологиях.
Он обратил внимание на «ценность труда людей, которые посвящают себя этой работе, выполняют свой профессиональный долг, идут непроторенной дорогой», добывают новые знания и передают их молодым поколениям. «Такой вклад в развитие страны, конечно же, заслуживает особого общественного и государственного признания», — сказал президент.