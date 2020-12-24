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17:48 (мск), источник: Forbes

Эксперты спрогнозировали рост смертности от COVID-19 в следующем году из-за нового штамма

Новый штамм коронавируса на 56% более заразный, чем прежде известные варианты, выяснили ученые. Хотя он не приводит к более тяжелому или легкому течению болезни, им, вероятно, заразятся больше людей, а значит, будет еще больше госпитализаций и смертей, предупредили эксперты.

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Источник: AP 2020

Новый штамм коронавируса, который впервые выявили в Великобритании, передается на 56% быстрее известных до этого других вариантов и, вероятно, приведет к росту числа зараженных и умерших в 2021 году, следует из исследования Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Это предварительные данные, которые еще не подвергались рецензированию и пока не опубликованы в медицинских журналах.

Эксперты использовали математическую модель, чтобы сравнить две вариации вируса по ряду параметров, среди которых число госпитализаций, занятость коек в больницах или реанимациях и число смертей.

Исследование не показало признаков того, что новый штамм приводит к более легкому или тяжелому течению болезни, а значит, сам по себе штамм для здоровья не опаснее других вариантов коронавируса. Но за счет большей заразности он быстрее распространяется и может затронуть большее число людей. В этом и кроется угроза: увеличится число зараженных, а значит, вырастет и число госпитализаций и летальных исходов.

Эксперты спрогнозировали, что в 2021 году цифры принятых в больницы и умерших достигнут даже более высокого уровня, чем в 2020-м.
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По мнению ученых, текущих ограничений в Великобритании недостаточно, чтобы сдержать распространение нового варианта коронавируса. Снизить коэффициент заражаемости до уровня ниже 1 не получится без закрытия школ, включая начальные, и университетов, пишут авторы исследования. А новые кластеры заболевания будут вспыхивать после смягчения ограничений, поэтому стоит «серьезно увеличить» производство вакцины, добавили они.

Новый вариант коронавируса с 23 мутациями выявили в Великобритании 8 декабря. Впервые о нем 14 декабря рассказал министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Ученые отследили, что впервые штамм появился в сентябре и до середины ноября циркулировал среди малого круга людей, рассказал премьер-министр страны Борис Джонсон. Он упоминал, что, по оценкам ученых, новый вирус может быть на 70% более заразным. На тот момент не было признаков, что вирус ведет к более серьезной болезни или большему риску смерти. Свидетельств того, что против нового штамма вакцины менее эффективны, также пока не выявили.

Число и природа мутаций коронавируса оказались беспрецедентными, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на комментарии ученых.

Одна из мутаций коронавируса изменила белок «шипа», с помощью которого вирус проникает в клетки, упростив заражение. Но пока точная причина более быстрого распространения вируса неясна: это может быть и его более быстрое размножение, из-за чего в среду попадает большее число вирусов, и более короткий период между заражением и распространением вируса, цитирует газета председателя консультационной группы при правительстве Питера Хорби.

Из-за нового штамма многие страны приостановили или ограничили авиасообщение с Великобританией, в том числе Россия — пока на неделю, до 29 декабря.

Ринат Таиров

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