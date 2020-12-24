Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 24 декабряВзятие Измаила, обязательное употребление буквы "ё" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
9Как новый штамм коронавируса украл у Британии Рождество и привел к локдауну
16:10 (мск), источник: Life.ru

Кот-мышелов Бориса Джонсона напал на голубя, восхитив журналистов — видео

Птице удалось спастись от лап пушистого охотника.

Источник: AP 2020

Кот Ларри, который служит главным ловцом мышей в резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, на глазах у журналистов почти поймал голубя, чем вызвал восхищённую реакцию представителей СМИ. Один из них и поделился кадрами охоты в «Твиттере».

Выждав, пока голубь потеряет бдительность в поисках пищи, Ларри рванулся к жертве и почти придавил её полностью. Птице, однако, удалось вырваться из лап пушистого хищника. Но кота это, вероятно, не расстроило, и он уверенно побежал к дому.

Ларри знаменит своим бойцовским характером и ранее был неоднократно замечен в драках со своим коллегой — котом Палмерстоном, который до лета текущего года служил внештатным мышеловом в МИД Великобритании.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ещё 10 ярких нарядов девушки-министра из Якутии, от декольте которой депут
"Письмо Деду Морозу дошло". "Локо" избавился от боссов, которые вытурили С
Путин потребовал от министров не списывать ошибки на пандемию
Врачи заявили об изменении течения COVID-19 у пациентов в Москве
Некоторые регионы сделали 31 декабря выходным после слов Путина
В списке богатейших россиян сменился лидер
Жителей Карелии напугала кровавая река (видео)
Фотогалерея: лучшие снимки уходящего года
Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий
Здоровье
Нарколог объяснил, как правильно закусывать И как не сделать себе мучительно больно в новогодние праздники.
Hi-Tech
Космический конфуз. Как воспаление простаты погубило космическую станцию И в этой истории мало смешного!
Горячие темы на Авто
Уроки Истории. День Рождения Сталина И. В. 384
Что мужчины ждут от Новогоднего Вечера 317
Странные времена,странные люди,странные решения... 264
Кредиты, кредиты...(((((((( 257
Кино
Петросян с коляской, Малахов с двойником: съемки новогоднего шоу Звезды приняли участие в записи праздничной программы канала «Россия 1»
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Популярные темы на «Детях»
Любовница века – 3 278
Исключена ли беременность? 212
Новый тренд? 133
Это вообще нормально? 131
Новости партнеров
Как у Сергея Лаврова выглядит жена
Как вороны отблагодарили девочку, которая кормила их каждый день
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Отец защитил дочь от школьных хулиганов с небывалой изобретательностью
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь