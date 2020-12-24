16:10 (мск), источник: Life.ru
Кот-мышелов Бориса Джонсона напал на голубя, восхитив журналистов — видео
Птице удалось спастись от лап пушистого охотника.
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Кот Ларри, который служит главным ловцом мышей в резиденции
Выждав, пока голубь потеряет бдительность в поисках пищи, Ларри рванулся к жертве и почти придавил её полностью. Птице, однако, удалось вырваться из лап пушистого хищника. Но кота это, вероятно, не расстроило, и он уверенно побежал к дому.
Ларри знаменит своим бойцовским характером и ранее был неоднократно замечен в драках со своим коллегой — котом Палмерстоном, который до лета текущего года служил внештатным мышеловом в МИД Великобритании.