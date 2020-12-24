Больше двух третей регионов России объявили 31 декабря выходным

В России уже больше двух третей регионов — 67 из 85 — сделали 31 декабря выходным днем. К 21 декабря их было 40: в каких-то субъектах выходной был объявлен для всех, в некоторых — только для муниципальных и государственных служащих.
22 декабря соответствующее распоряжение подписал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
23 декабря президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поддержал инициативу сделать последний день года выходным. Он рекомендовал главам регионов принять соответствующие решения и отметил, что в следующем году нужно будет объявить 31 декабря выходным на федеральном уровне.
После этого губернаторы продолжили объявлять 31 декабря выходным: это произошло в Нижегородской, Липецкой, Ростовской, Новосибирской, Свердловской, Тверской областях, Хабаровском крае, Башкирии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чукотке.
Аналогичное решение приняли также в Калужской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской, Псковской, Смоленской, Тульской, Челябинской областях, Марий Эл, Удмуртии, Алтайском, Красноярском краях. В Пермском крае сообщили, что рассмотрят такую возможность, а губернаторы Самарской и Тульской областей ограничились рекомендацией для работодателей.
В Роструде объяснили, что работодатели могут самостоятельно принимать решение о выходном дне, даже если это не сделали региональные власти.
Для этого руководитель должен подписать соответствующий нормативный акт и предусмотреть выплату зарплаты сотрудникам за этот день.