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16:46 (мск), источник: РБК

Больше двух третей регионов России объявили 31 декабря выходным

Если 21 декабря их было только 40, то через три дня число таких субъектов выросло до 67. Губернаторы начали объявлять 31 декабря выходным после рекомендации Путина.

Источник: РИА "Новости"

В России уже больше двух третей регионов — 67 из 85 — сделали 31 декабря выходным днем. К 21 декабря их было 40: в каких-то субъектах выходной был объявлен для всех, в некоторых — только для муниципальных и государственных служащих.

22 декабря соответствующее распоряжение подписал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

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23 декабря президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поддержал инициативу сделать последний день года выходным. Он рекомендовал главам регионов принять соответствующие решения и отметил, что в следующем году нужно будет объявить 31 декабря выходным на федеральном уровне.

После этого губернаторы продолжили объявлять 31 декабря выходным: это произошло в Нижегородской, Липецкой, Ростовской, Новосибирской, Свердловской, Тверской областях, Хабаровском крае, Башкирии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чукотке.

Аналогичное решение приняли также в Калужской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской, Псковской, Смоленской, Тульской, Челябинской областях, Марий Эл, Удмуртии, Алтайском, Красноярском краях. В Пермском крае сообщили, что рассмотрят такую возможность, а губернаторы Самарской и Тульской областей ограничились рекомендацией для работодателей.

В Роструде объяснили, что работодатели могут самостоятельно принимать решение о выходном дне, даже если это не сделали региональные власти.

Для этого руководитель должен подписать соответствующий нормативный акт и предусмотреть выплату зарплаты сотрудникам за этот день.

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