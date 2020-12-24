Гинцбург заверил, что «Спутник V» защитит от нового штамма коронавируса

«Да, безусловно, вакцина “Спутник V” будет защищать от этой мутации», — сказал он на брифинге.
По словам Гинцбурга, она создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса, а мутация, найденная в Великобритании, изменяет только одну небольшую точку на поверхности этого белка.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.