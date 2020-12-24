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17:28 (мск), источник: РИА Новости

Гинцбург заверил, что «Спутник V» защитит от нового штамма коронавируса

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» будет защищать от британского штамма COVID-19, там как данная мутация затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса.

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Источник: РИА Новости

«Да, безусловно, вакцина “Спутник V” будет защищать от этой мутации», — сказал он на брифинге.

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По словам Гинцбурга, она создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса, а мутация, найденная в Великобритании, изменяет только одну небольшую точку на поверхности этого белка.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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