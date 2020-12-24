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18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названа лучшая оптическая иллюзия 2020 года

Это 3D-версия известной двухмерной иллюзии 1858 года.

Невероятная 3D-иллюзия лестницы, созданная японским математиком Кокичи Сугихарой, была признана лучшей в 2020 году по версии конкурса Best Illusion of the Year Contest.

Во время загрузки произошла ошибка.

На объемном изображении перед нами обычные ступеньки с фигуркой человека наверху. Но если развернуть лестницу на 180 градусов, кажется, что она ведет в противоположном направлении, а фигурка на самом деле стоит на нижней ступеньке.

Восхитительная объемная иллюзия была создана Сугихарой по мотивам двухмерной картинки ученого Генриха Шредера, опубликованной еще в 1858 году.

Анна Лысенко

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