18:22 (мск), источник: РИА Новости
Собянин объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сергей Собянин рекомендовал всем московским работодателям объявить 31 декабря выходным днем с сохранением зарплаты.
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«Мы, конечно, тоже не можем всех обязать 31-го числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения и организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников, и рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям и организациям, чтобы 31-го числа сделали для горожан выходным днем», — сказал мэр столицы в эфире телеканала «Россия 24».
Жители Подмосковья также будут отдыхать в канун Нового года: распоряжение об этом ранее подписал губернатор Андрей Воробьев.
Накануне Владимир Путин рекомендовал главам регионов объявить 31 декабря выходным. По словам президента, работа в этот день «мягко говоря, своеобразная», а по действующему закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.
После этого 31-е число сделали нерабочим, в частности, в Липецкой, Тверской, Самарской, Смоленской, Калужской, Новосибирской, Ивановской, Челябинской, Нижегородской, Ростовской, Астраханской областях, Дагестане, Республике Марий Эл, на Чукотке, в КЧР, Алтайском крае, Башкирии, Хабаровском и Красноярском краях и Приамурье. Около 40 субъектов Федерации приняли аналогичное решение еще раньше.