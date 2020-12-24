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20:45 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин объявил 31 декабря выходным днем

Из-за сложной ситуации с распространением COVID-19 в городе отказались от проведения массовых мероприятий в праздники.

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Бюджетные организации столицы, которые не участвуют в подготовке к праздникам, не будут работать 31 декабря. Об этом Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Мы, конечно, не можем всех обязать 31 декабря не работать, но для тех бюджетных учреждений и организаций, которые не задействованы в подготовке к Новому году и праздникам, этот день будет выходным. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям, организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Объявить последний день года выходным порекомендовал субъектам Российской Федерации Владимир Путин во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В то же время работников отдельных сфер в последний день уходящего года, напротив, ждет усиленная работа. «Надо иметь в виду, что для значительной части городских служб — для энергетиков, жилищно-коммунального хозяйства, транспортников, работников здравоохранения, экстренных служб — в этот день, наоборот, будет усиленное дежурство, усиленная работа», — уточнил Сергей Собянин.

Поликлиники и городские службы перейдут на усиленный режим работы в праздники.

Мэр Москвы пожелал горожанам в новом году здоровья и оптимизма. Он уверен, что Москва справится с непростой эпидемиологической ситуацией.

«Конечно, с учетом нынешней ситуации нужно пожелать здоровья, хорошего настроения и больше оптимизма. Не надо впадать в уныние. Да, ситуация сложная, да, она проблемная, но Москва справлялась и не с такими сложностями», — сказал он.

Из-за сложной ситуации с распространением COVID-19 в городе отказались от проведения праздничных массовых мероприятий.

Тем не менее метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь. Это позволит не допустить большого скопления пассажиров.

Город украсили к Новому году. На многих улицах появились гирлянды, фонарики, шарики, световые инсталляции и другие праздничные украшения.

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