Сергей Собянин объявил 31 декабря выходным днем

20:45 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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Бюджетные организации столицы, которые не участвуют в подготовке к праздникам, не будут работать 31 декабря. Об этом Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Мы, конечно, не можем всех обязать 31 декабря не работать, но для тех бюджетных учреждений и организаций, которые не задействованы в подготовке к Новому году и праздникам, этот день будет выходным. И рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям, организациям, чтобы 31 декабря сделали для горожан выходным днем.
Объявить последний день года выходным порекомендовал субъектам Российской Федерации Владимир Путин во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
В то же время работников отдельных сфер в последний день уходящего года, напротив, ждет усиленная работа. «Надо иметь в виду, что для значительной части городских служб — для энергетиков,
Мэр Москвы пожелал горожанам в новом году здоровья и оптимизма. Он уверен, что Москва справится с непростой эпидемиологической ситуацией.
«Конечно, с учетом нынешней ситуации нужно пожелать здоровья, хорошего настроения и больше оптимизма. Не надо впадать в уныние. Да, ситуация сложная, да, она проблемная, но Москва справлялась и не с такими сложностями», — сказал он.
Тем не менее метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать всю новогоднюю ночь. Это позволит не допустить большого скопления пассажиров.
Город украсили к Новому году. На многих улицах появились гирлянды, фонарики, шарики, световые инсталляции и другие праздничные украшения.