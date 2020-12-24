Глава РАН назвал срок появления коллективного иммунитета к COVID-19

«Наверное, это был бы оптимистический сценарий (если коллективный иммунитет выработается к лету — ред.). Но все-таки если смотреть трезво, наверное, это будет дольше», — сказал президент РАН на онлайн-пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Сергеев отметил, что пока открытым остается вопрос, насколько долго держится иммунитет у переболевших новой инфекцией и у привитых.
«Одно дело, если на год, или на два, а если будет меньше, это будет означать, что фактически все население надо будет заново вакцинировать», — отметил глава РАН.
По словам Сергеева, скорее всего в вопросе борьбы с коронавирусом придется рассчитывать примерно на такую же тактику, «которую мы ведем на протяжении десятилетий в отношении гриппа».