Российские ученые разработали новый фильтр для радиоактивного йода

Ученые усовершенствовали материал для одного из типов йодных фильтров, которые используются на атомных станциях. Эти устройства наполнены реагентами: сейчас это гранулированный активированный уголь с добавлением триэтилендиамина — вещества, которое может вступать в химические реакции с наименее улавливаемой формой йода — метилйодидом. Для одного сменного картриджа, гарантийный срок работы которого три года, требуется около 170 кг активированного угля, пропитанного 4-процентным раствором триэтилендиамина.
Ученые смогли на порядок сократить количество реагентов в готовом йодном сорбенте, при этом сохранив его эффективность.
— Вместо гранулированного активированного угля мы использовали порошковый, который нанесли на подложку из химически стойкого пенополиуретана. Уголь также пропитывается триэтилендиамином, а подложка может зигзагообразно складываться в фильтрующем аппарате либо сворачиваться в рулон, — сообщил «Известиям» доцент кафедры химии высоких энергий и радиоэкологии РХТУ им. Д. И. Менделеева и первый автор статьи о разработке Александр Обручиков.
По словам ученого, в результате расход и активированного угля, и триэтилендиамина сокращается на порядок, а эффективность фильтра остается прежней — он улавливает 99,5% радиоактивного метилйодида, как и требуют правила эксплуатации атомных станций.