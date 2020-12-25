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08:23 (мск), источник: РИА Новости

Вирусолог объяснил, какой иммунитет против COVID-19 лучше

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Когда у человека появляется более сильный иммунитет к коронавирусу — если он переболел естественным образом или после вакцинации, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.

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Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что иммунитет появляется и после того, как организм победил инфекцию, и при помощи вакцинации.

«Люди приобретают иммунитет или в результате перенесенного инфицирования в любой форме: бессимптомной, легкой, средней тяжести, или с помощью вакцины — механизм одинаковый», — пояснил вирусолог.

Важно, по его словам, что в результате и того, и другого будет ограничено количество людей, которые восприимчивы к инфекции и могут служить «горючим материалом» для распространения заболевания.

Испытания вакцины «Спутник V» показали, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем, отметил Бутенко. Но, добавил он, это не единственный показатель.

«Даже при том, что после “переболевания” ниже титр антител, на предельно низком уровне или через какой-то период времени исчезают антитела, это еще не означает, что человек может заболеть, потому что это острая вирусная инфекция, и вообще трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди остаются восприимчивы и переносят еще раз эту же самую инфекцию. Это означает, что иммунитет обязательно должен быть», — отметил Бутенко.

Тем более, добавил он, что есть такой эффект, как иммунологическая память — встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител и создается защитный эффект.

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