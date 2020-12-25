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09:36 (мск), источник: РИА Новости

Юрист рассказала, как вернуть в магазин ненужные новогодние подарки

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ненужные подарки, полученные на Новый год, можно вернуть в магазин даже если к ним не прилагался чек — одежду можно заменить на подходящий размер и цвет, или просто обменять на деньги; а вот духи, украшения и лекарства вернуть не получится, сообщила РИА Новости юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева.

Источник: buzukis/СС0

Она уточнила, что тут главное соблюдать сроки и успеть вернуть подарок в магазин, чтобы обменять его на другой или получить деньги, в течение двух недель с момента покупки, а в случае заказа онлайн — успеть за семь дней.

Подарок можно обменять на деньги

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«Не важно, что планирует вернуть потребитель в торговую точку: подарок или самостоятельно приобретенную вещь, правила законодательства одинаково распространяются на все, что можно назвать обобщающими словами “покупка” или “товар”. Поэтому мой личный совет тем, кто планирует на Новый год и Рождество сделать серьезный подарок и не уверен в том, что он подойдет (одежда, ювелирные украшения, девайс к уже имеющимся гаджетам), — прикрепляйте к подарку чек. Пусть уж лучше ваш друг, коллега, родственник узнает истинную цену, чем дорогостоящая покупка не подойдет и ваши деньги пропадут», — сказала юрист.

Она отметила, что с чеком одариваемый может самостоятельно обратиться в магазин и как покупатель обменять или сдать товар. «Одариваемый может даже вернуть деньги за товар в полном объеме и оставить их себе — забавно, но и это тоже своего рода форма трансформации вашего подарка. Посмотрите на это философски и с юмором: вам-то какая разница, подарок состоялся! Либо, если вы часто контактируете (муж, жена, дети, например), можете чек сохранять при себе и по требованию предоставить его или же самостоятельно сходить в торговую точку для обмена или возврата», — считает Зайцева.

Или заменить на подходящий

Юрист подчеркнула, что в соответствии с законом «О защите прав потребителей» вы в праве обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, если он: не подошел по форме; не подходит по габаритам; не устраивает по фасону; не подошел по расцветке; не устраивает по размеру; не годится по комплектации. На это есть 14 дней. Товар при этом не должен быть в употреблении, необходимо сохранить его товарный вид, потребительские качества, пломбы, фабричные ярлыки.

«Важно, что отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания. Однако бывает и так, что для процедуры обмена аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения к продавцу. В этом случаем потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и получить возврат уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование покупателя о возврате уплаченной за товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата указанного товара», — отметила Зайцева.

Она отметила особенности возврата подарков, купленных онлайн. «Итак, при покупке товара дистанционным способом (через курьера, интернет, почту) право вернуть деньги за товар потребитель имеет в течение семи дней. У товара так же, как и при покупке в магазине непосредственно, должны сохраниться потребительские качества, упаковка, ярлыки и т. д. Зачем? Товар не подошел вам, но может подойти другим, и будет снова выставлен на продажу», — сказала юрист.

Какие подарки вернуть нельзя

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Она добавила, что при отсутствии платежного документа покупатель вправе ссылаться на свидетельские показания или доказывать, что покупка совершалась у конкретного онлайн-продавца: помогут распечатка электронных писем магазина, рассылаемых после оформления заказа, скриншоты переписок и так далее.

Если сроки истекли, но в подарке обнаружился дефект, то его можно вернуть по гарантии. «Возврат товара возможен, если покупатель уверен в его ненадлежащем качестве. Он вправе его вернуть и получить деньги на протяжении всего гарантийного срока. В случае конфликта проводится экспертиза за счет продавца», — отметила Зайцева.

Юрист напомнила, что в России установлен перечень товаров, которые нельзя вернуть продавцу, даже если у них нет дефектов: продовольственные продукты, косметика и парфюмерия, печатная продукция, ювелирные изделия, мебельные гарнитуры, животные, лекарства, предметы гигиены, автомобили.

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