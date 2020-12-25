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07:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава «Гознака» назвал самый популярный способ подделки паспорта

Самый часто встречающийся в России способ подделки паспорта — переклеенная фотография, рассказал глава «Гознака» Аркадий Трачук. При этом даже такой способ подделки выявить без специального оборудования затруднительно, отметил он.

Источник: Reuters

«Наверное, с моей стороны было бы опрометчиво это обсуждать. Но наиболее часто встречающаяся подделка паспорта — это переклеенная фотография. Есть способы ее выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности. Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится», — сказал господин Трачук в интервью «РИА Новости».

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Необходимость модернизации бумажного паспорта, по словам господина Трачука, зависит от продвижения проекта по электронному паспорту.

«Если в течение ближайших нескольких лет решения по этому вопросу будут приняты, то очевидных причин для модернизации бумажного паспорта я не вижу», — отметил он.

Напомним, в Москве могут запустить электронные паспорта гражданина в пилотном режиме до 1 декабря 2021 года. Они будут представлять собой пластиковую карточку, на которой содержатся те же данные, что и на бумажном носителе. В мае «Ъ» сообщал, что в Москве готовится эксперимент по запуску приложения «Мобильный идентификатор», заменяющего паспорт.

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