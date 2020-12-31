00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 31 декабря
Первый полет Ту-144, отставка Бориса Ельцина и другие события, которые произошли в этот день.
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31 декабря — канун Нового года, самый любимый в нашей стране праздник. Масштабные празднования начинаются уже вечером — накрываются столы, приглашаются гости, везде царит праздничная атмосфера.
Канун Нового года знаменует начало длительных зимних каникул, захватывающих даже Рождество. Традиция эта насчитывает многие сотни лет, поскольку еще Петр I ввел традицию праздновать Новый год 1 января (по европейскому примеру).
31 декабря 1888 года была открыта первая междугородная телефонная линия Москва — Петербург. В то время она являлась самой длинной в Европе, её протяженность составляла 660 км.
Еще до открытия этой телефонной линии были разработаны и оглашены Условия пользования междугородным телефонным сообщением. В них говорилось, что междугородная телефонная линия предназначена для общего пользования, и все без исключения жители одной столицы будут иметь возможность сообщаться по телефону с любым из жителей другой. И в Москве, и в
31 декабря 1968 года состоялся первый в мире полёт сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144. Это был первый самолет, полностью спроектированный Алексеем Туполевым, сыном именитого конструктора Андрея Туполева.
3 июня 1973 года Ту-144 потерпел катастрофу во время выполнения демонстрационного полета в
31 декабря 1999 года Борис Ельцин ушел в отставку с поста президента Российской Федерации. Исполняющим обязанности президента был назначен Владимир Путин.
Дорогие друзья! Дорогие мои! Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку.
Ельцин пояснил, что уходит «не по состоянию здоровья, а по совокупности всех проблем», и попросил прощения у граждан России.
Как видно из вышеприведённого текста обращения, Ельцин не произносил слов «Я устал, я ухожу»; тем не менее, эти слова часто приписываются ему.
31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме в Магнитогорске. В результате обрушения погибли 39 человек. В ходе катастрофы 35 квартир были разрушены полностью, ещё 10 — частично.
31 декабря президент Владимир Путин экстренно вылетел из Сочи в Магнитогорск, где осмотрел место трагедии, провёл совещание в оперативном штабе с участием руководства Челябинской области, а также посетил больницу, где находились пострадавшие.
По факту взрыва региональным УФСБ в качестве основной версии обрушения дома рассматривался взрыв бытового газа, однако 17 января ответственность за взрыв взяла на себя запрещённая во многих странах, в том числе и в России, террористическая организация «Исламское государство». Позже официальный представитель СК России Светлана Петренко призвала не доверять заявлениям террористических организаций, которые часто приписывают себе резонансные происшествия в разных странах мира.