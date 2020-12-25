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15:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Сбербанк оценил число россиян с коронавирусом почти в шесть раз выше официальной статистики

По оценке Сбербанка, к концу 2020 года коронавирусом переболеют 16,6 млн россиян, или 11,3% населения. По официальным данным на 25 декабря, с начала пандемии COVID-19 в стране заразились только 2 992 706 человек.

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Источник: РИА "Новости"
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«''Сбер на протяжении всего периода пандемии детально анализирует динамику распространения COVID-19 как по данным официальной статистики, так и по данным тестирования своих сотрудников. Данные моделирования показывают, что реальный уровень заражения в пять-шесть раз превосходит данные официальной статистики за счет случаев легкого и бессимптомного протекания болезни», — говорится в исследовании «Сбериндекса» по итогам 2020 года.

Кроме масштабов эпидемии коронавируса в России «Сбериндекс» оценил экономические показатели. По данным исследования, потребительский спрос в стране в 2020 году сократится на 5,8%, а около 6% оборота бизнеса уйдет в серый сектор экономики.

В начале недели «Сбериндекс» и «Работа.ру» сообщали, что в 2020 году в России на четверть снизилось число вакансий. Больше всего резюме размещали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и Нижнего Новгорода.

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