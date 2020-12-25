Сбербанк оценил число россиян с коронавирусом почти в шесть раз выше официальной статистики

«''Сбер на протяжении всего периода пандемии детально анализирует динамику распространения COVID-19 как по данным официальной статистики, так и по данным тестирования своих сотрудников. Данные моделирования показывают, что реальный уровень заражения в пять-шесть раз превосходит данные официальной статистики за счет случаев легкого и бессимптомного протекания болезни», — говорится в исследовании «Сбериндекса» по итогам 2020 года.
Кроме масштабов эпидемии коронавируса в России «Сбериндекс» оценил экономические показатели. По данным исследования, потребительский спрос в стране в 2020 году сократится на 5,8%, а около 6% оборота бизнеса уйдет в серый сектор экономики.
В начале недели «Сбериндекс» и «Работа.ру» сообщали, что в 2020 году в России на четверть снизилось число вакансий. Больше всего резюме размещали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и Нижнего Новгорода.