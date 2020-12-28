00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 28 декабря
День рождения кинематографа, мощное землетрясение на Сицилии и другие события этого дня в истории.
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28 декабря отмечается Международный день кино — праздник кинематографистов и его любителей по всему миру. Именно в этот день в 1895 году в парижском кафе на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Они представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».
В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего семь минут.
В разных странах мира установлены свои Дни национального кинематографа. Например, День российского кино отмечается ежегодно 27 августа.
Ровно 955 лет назад в этот день было завершено строительство церкви Святого Петра, ставшей основой Вестминстерского аббатства. В этот день церковь была освящена.
Аббатство открылось в феврале 1066 года. Впоследствии оно стало местом коронации всех британских монархов.
Вестминстерское аббатство является действующей церковью, где ежедневно проводятся литургии и службы. Оно причислено к Всемирному наследию ЮНЕСКО.
28 декабря 1908 года на Сицилии произошло мощное землетрясение. Главной жертвой стихии стал город Мессина. Также серьезно пострадали город
Примечательно, что это землетрясение не принадлежало к числу сильнейших.
Мессине было столь велико, потому что подземный толчок произошел непосредственно под городом. К счастью для уцелевших жителей, на ближнем рейде находился русский военный корабль, команда которого организовала в зоне бедствия спасательную операцию. Русские моряки, которых здесь многие потом называли «Ангелы с моря», участвовали в ликвидации последствий землетрясения и помогли спасти тысячи жителей.
В 2012 году в Мессине был открыт памятник русским морякам, участвовавшим в этой спасательной операции.
Крупная авиакатастрофа произошла 28 декабря 2014 года. Авиалайнер Airbus A320−216 авиакомпании Indonesia AirAsia выполнял регулярный пассажирский рейс QZ8501 по маршруту Сурабая—Сингапур. Через 43 минуты после взлета он рухнул в Яванское море около побережья острова Калимантан. Обломки самолета были обнаружены только спустя 2 дня после катастрофы. Погибли все находившиеся на его борту 162 человека: 155 пассажиров и 7 членов экипажа.
Это вторая крупнейшая авиакатастрофа в истории Индонезии по числу жертв (после катастрофы A300 под Меданом, где погибли 234 человека).
28 декабря 1969 года в Хельсинки родился
Современный Linux стал многогранной ОС, заполнившей разные ниши от домашнего применения до серверного, и работающей на миллионах промышленных и мобильных устройств.
В современной реализации только около двух процентов ядра Linux написано самим Торвальдсом. Несмотря на то, что он является обладателем товарного знака Linux, проект Линуса Торвальдса давно живет самостоятельной жизнью.