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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 28 декабря

День рождения кинематографа, мощное землетрясение на Сицилии и другие события этого дня в истории.

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День рождения кинематографа

28 декабря отмечается Международный день кино — праздник кинематографистов и его любителей по всему миру. Именно в этот день в 1895 году в парижском кафе на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Они представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего семь минут.

В разных странах мира установлены свои Дни национального кинематографа. Например, День российского кино отмечается ежегодно 27 августа.

В Лондоне основано Вестминстерское аббатство

Ровно 955 лет назад в этот день было завершено строительство церкви Святого Петра, ставшей основой Вестминстерского аббатства. В этот день церковь была освящена.

Аббатство открылось в феврале 1066 года. Впоследствии оно стало местом коронации всех британских монархов.

Первым коронованным здесь венценосцем стал в 1066 году Вильгельм Завоеватель.

Вестминстерское аббатство является действующей церковью, где ежедневно проводятся литургии и службы. Оно причислено к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

Крупное землетрясение на Сицилии

28 декабря 1908 года на Сицилии произошло мощное землетрясение. Главной жертвой стихии стал город Мессина. Также серьезно пострадали город Реджо-ди-Калабрия и окрестные селения. Подземные толчки, сила которых достигала 7,5 балла по шкале Рихтера, унесли жизни более 75 тысяч человек.

Примечательно, что это землетрясение не принадлежало к числу сильнейших.

Подземные толчки, сила которых достигала 7,5 балла по шкале Рихтера, унесли жизни более 75 тысяч человек.

Мессине было столь велико, потому что подземный толчок произошел непосредственно под городом. К счастью для уцелевших жителей, на ближнем рейде находился русский военный корабль, команда которого организовала в зоне бедствия спасательную операцию. Русские моряки, которых здесь многие потом называли «Ангелы с моря», участвовали в ликвидации последствий землетрясения и помогли спасти тысячи жителей.

В 2012 году в Мессине был открыт памятник русским морякам, участвовавшим в этой спасательной операции.

Катастрофа A320 в Яванском море

Крупная авиакатастрофа произошла 28 декабря 2014 года. Авиалайнер Airbus A320−216 авиакомпании Indonesia AirAsia выполнял регулярный пассажирский рейс QZ8501 по маршруту Сурабая—Сингапур. Через 43 минуты после взлета он рухнул в Яванское море около побережья острова Калимантан. Обломки самолета были обнаружены только спустя 2 дня после катастрофы. Погибли все находившиеся на его борту 162 человека: 155 пассажиров и 7 членов экипажа.

Это вторая крупнейшая авиакатастрофа в истории Индонезии по числу жертв (после катастрофы A300 под Меданом, где погибли 234 человека).

Источник: AP 2020

Линус Торвальдс

28 декабря 1969 года в Хельсинки родился финно-американский программист, создатель операционной системы Linux Линус Бенедикт Торвальдс.

Современный Linux стал многогранной ОС, заполнившей разные ниши от домашнего применения до серверного, и работающей на миллионах промышленных и мобильных устройств.

В современной реализации только около двух процентов ядра Linux написано самим Торвальдсом. Несмотря на то, что он является обладателем товарного знака Linux, проект Линуса Торвальдса давно живет самостоятельной жизнью.

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