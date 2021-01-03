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День в истории: 3 январяАляска стала 49-м штатом США, в Египте обнаружен саркофаг Тутанхамона, произошла авиакатастрофа под Иркутском
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00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 3 января

Аляска стала 49-м штатом США, в Египте обнаружен саркофаг Тутанхамона, произошла авиакатастрофа под Иркутском.

Герцог Бургундии продал Жанну д’Арк епископу Кошону

23 мая 1430 года в результате предательства Жанна д’Арк попала в плен к бургундцам. Почти год епископ Бове Пьер Кошон, действовавший от имени английского короля, пытался добиться выдачи Жанны для проведения над ней процесса. 3 января 1431 года герцог Бургундии продал ее епископу за 10 000 франков. Инквизиционный процесс над Жанной д’Арк начался 9 января и длился пять месяцев. 30 мая ее признали виновной по всем основным пунктам обвинения, отлучили от церкви и в тот же день сожгли на костре.

Родился Алексей Стаханов

3 января 1906 года, в маленькой деревне в Орловской губернии родился Алексей Стаханов — советский шахтер, новатор угольной промышленности и основоположник Стахановского движения. В августе 1935 года, всего за одну смену Стаханов добыл рекордные 102 тонны угля, в сентябре того же года повысил рекорд до 227 тонн. Достижения шахтера были высоко отмечены, у него появились последователи. Несмотря на противоречивую и скандальную биографию, Стаханов был одним из символов советской эпохи, его именем были названы предприятия, улицы и населенные пункты.

Археологи нашли саркофаг египетского фараона Тутанхамона

В 1922 году в Египте была найдена гробница египетского фараона Тутанхамона, но лишь через два года, а именно 3 января 1924 года, британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище этой усыпальницы — каменный саркофаг фараона. Спустя месяц, когда специалисты его вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией правителя.

Аляска получила статус 49-го штата США

Еще в 1867 году Россия официально продала Аляску США. В течение 17 лет полуостровом ведало военное министерство, но в 1884 году Конгресс США принял решение о создании на территории Аляски органов управления. Там был назначен губернатор, судья, а также выделено 25 тысяч долларов на школьное образование. Но лишь 3 января 1959 года Аляска получила статус штата, став 49-м и самым большим по территории штатом США.

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Авиакатастрофа под Иркутском

3 января 1994 года авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Байкал», совершавший внутренний рейс по маршруту Иркутск—Москва, в результате технических неполадок упал на молочную ферму в селе Мамоны в 15 километрах от аэропорта Иркутска. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту самолета 124 человека (115 пассажиров и 9 членов экипажа), а также один человек на земле.

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