15:43 (мск), источник: Интерфакс
Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Досрочный единый государственный экзамен в 2021 году проводиться не будет, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
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«Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется», — сказал Кравцов, которого процитировала в пятницу
Ведомство также отменило проведение досрочных экзаменов для выпускников девятых классов в следующем году, решив, что аттестаты будут выдаваться на основании итоговой аттестации только по двум предметам.
«Досрочный период проведения экзаменов для девятиклассников отменен, как и в 11-х классах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
«В 2021 году выпускники девятых классов не будут сдавать учебные предметы по выбору», — заявил Кравцов.