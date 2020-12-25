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15:43 (мск), источник: Интерфакс

Досрочного ЕГЭ в 2021 году не будет

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Досрочный единый государственный экзамен в 2021 году проводиться не будет, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

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Источник: РИА "Новости"

«Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется», — сказал Кравцов, которого процитировала в пятницу пресс-служба министерства просвещения.

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Ведомство также отменило проведение досрочных экзаменов для выпускников девятых классов в следующем году, решив, что аттестаты будут выдаваться на основании итоговой аттестации только по двум предметам.

«Досрочный период проведения экзаменов для девятиклассников отменен, как и в 11-х классах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Во-вторых, аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике», — сообщили в министерстве.

«В 2021 году выпускники девятых классов не будут сдавать учебные предметы по выбору», — заявил Кравцов.

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