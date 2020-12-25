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16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американцы нашли пропавшего кота спустя 7 лет

И дали ему новое имя в честь чуда.

С парой пожилых супругов из американского штата Нью-Гэмпшир случилось небольшое рождественское чудо. Накануне праздника они воссоединились со своим котом Бенни, который загадочно исчез 7 лет назад, сообщает UPI.

Нэнси и Дэйв Брайанты из Рочестера были не первыми хозяевами Бенни. Кот жил у дочери друга семьи, но затем девушка ушла служить в армию и подыскала питомцу новый дом. Бенни прожил у Брайантов два года и всегда был очень ласковым. Но как-то однажды он вышел во двор погулять и не вернулся.

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Брайанты обыскали все соседние улицы, близлежащий лес и развесили объявления, но Бенни никто не видел. Супруги решили, что с котом что-то случилось, и постепенно смирились с утратой. Но спустя 7 лет им позвонили из приюта New Hampshire SPCA в Стратхэме и сообщили, что их кот нашелся. Установить хозяев животного удалось благодаря микрочипу. Правда, тот указал на девушку из армии, но она смогла помочь найти настоящих владельцев.

Как оказалось, Бенни все эти годы был беспризорным. Но кот оказался на удивление здоровым. Сейчас он уже дома со своими хозяевами, которые перестали звать его старым именем.

«Он больше не Бенни. Мы просто посмотрели на него и сказали, что он Святой Ник, он наше маленькое рождественское чудо, особенно после всех событий 2020 года», — сказал Дэйв Брайант.

Анна Лысенко

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