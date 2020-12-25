#insidepages #newstosmileat #catnews #animalnewshttps://t.co/USojwHA9j9— Del (@gunner_del) December 25, 2020
16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американцы нашли пропавшего кота спустя 7 лет
И дали ему новое имя в честь чуда.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
С парой пожилых супругов из американского штата
Нэнси и Дэйв Брайанты из Рочестера были не первыми хозяевами Бенни. Кот жил у дочери друга семьи, но затем девушка ушла служить в армию и подыскала питомцу новый дом. Бенни прожил у Брайантов два года и всегда был очень ласковым. Но
Брайанты обыскали все соседние улицы, близлежащий лес и развесили объявления, но Бенни никто не видел. Супруги решили, что с котом
Как оказалось, Бенни все эти годы был беспризорным. Но кот оказался на удивление здоровым. Сейчас он уже дома со своими хозяевами, которые перестали звать его старым именем.
«Он больше не Бенни. Мы просто посмотрели на него и сказали, что он Святой Ник, он наше маленькое рождественское чудо, особенно после всех событий 2020 года», — сказал Дэйв Брайант.
Анна Лысенко