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17:44 (мск), источник: РБК

Минтруд разработает поправки о выходном 31 декабря

В России 31 декабря может стать официальным выходным со следующего года. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Источник: Агентство «Москва»

«В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки в Трудовой кодекс, которые позволят сделать 31 декабря выходным днем», — сообщил он.

Правительство уже утвердило выходной 31 декабря в следующем году, напомнил Котяков. На него перенесут выходной с 3 января, который выпадает на воскресенье.

В 2020 году право сделать последний день уходящего года выходным есть у каждого работодателя, отметил министр.

«Губернаторы ряда субъектов уже объявили 31 декабря дополнительным выходным. Такие решения могут оформляться в том числе и решением региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — добавил он.

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На этой неделе президент Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем. В то же время он отметил, что в соответствии с федеральным законодательством на уровне всей страны этого сделать нельзя. В связи с этим президент рекомендовал регионам самим принять решение и сделать выходным 31 декабря в этом году.

После рекомендации Путина число субъектов, объявивших последний день уходящего года нерабочим, значительно выросло. На 21 декабря их было 40 — в отдельных регионах выходной был введен для всех, в некоторых — лишь для муниципальных и госслужащих. Через несколько дней, к 24 декабря, таких регионов стало больше двух третей — 69 из 85. Накануне о выходном 31 декабря объявили власти Москвы и области. В столице день будет нерабочим для бюджетников.

Выходные 30 и 31 декабря в 2020 году также появились у военнослужащих. Вместо этого военные выйдут на службу в субботу 26 декабря и 16 января.

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