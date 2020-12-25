18:54 (мск), источник: РИА Новости
Опубликован календарь выходных на 2021 год
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Роструд представил РИА Новости календарь выходных в 2021 году.
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Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян
Таким образом, с 15 по 21 февраля граждан ожидает шестидневная рабочая неделя.
Четырехдневная неделя также будет в марте благодаря Международному женскому дню. Также четырехдневными будут две недели в мае.
В середине июня россиян ожидает выходной 14 числа. Поскольку День России в этом году приходится на субботу, выходной решили сделать в понедельник.
В первую ноябрьскую неделю жители России выйдут на работу с 1 по 3 ноября, а выходные запланированы с 4 по 7 ноября.
Канун Нового года — 31 декабря — в 2021 году также объявили выходным.