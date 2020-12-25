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22:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд признал, что российский военнослужащий погиб по вине медиков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил выплаты в размере €34 тыс. Татьяне и Владимиру Плоховым из Санкт-Петербурга, сын которых погиб во время прохождения срочной службы в российской армии в 2005 году.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Суд признал, что к смерти военнослужащего привело неоказание ему своевременной медицинской помощи, несмотря на неоднократные жалобы и просьбы отправить его к врачу. Несправедливым палата ЕСПЧ признала также отказ в возбуждении уголовного дела по факту гибели срочника и отклонение судами РФ гражданского иска заявителей к воинской части. Правозащитник Александр Передрук считает, что решение должно повлиять на качество оказания медицинской помощи в вооруженных силах.

Дело «Плоховы против РФ» касалось гибели в 2005 году Максима Плохова. Он был призван на срочную службу в 2004 году и прикомандирован к разведывательному отряду в/ч 02511 в селе Каменка Ленинградской области. По словам родителей, до призыва сын не болел, медицинской комиссией признан здоровым и годным к службе без ограничений. В армии у Максима Плохова обнаружили гастрит, он прошел курс лечения.

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В начале августа 2005 года разведотряд был отправлен на полевые маневры, и спустя несколько дней Максим Плохов пожаловался своему командиру, старшему лейтенанту О., на боль в животе. Тот не разрешил отправиться к врачу, полагая, что рядовой симулировал болезнь. К концу августа Максим Плохов почувствовал себя хуже, но к доктору его направили только 3 сентября. Результаты анализов, которые провели не сразу, показали острый эпизод хронического гастрита. Около полудня 10 сентября Максим пожаловался лечащему врачу на усилившиеся боли в животе. В тот же день выяснилось, что его избил другой солдат за то, что он из-за плохого самочувствия заснул во время ночного дежурства и отказался встать при подъеме.

Максим получил ушиб головного мозга, травмы поясничной области, забрюшинную гематому, травму почки и двустороннюю гипостатическую пневмонию.

Срочника отправили в выборгский госпиталь, затем — в военный клинический госпиталь 442-го округа в Санкт-Петербурге, где он скончался 19 сентября после нескольких дней комы.

Адвокат истцов Марина Носова рассказала «Ъ», что избивший Максима Плохова сослуживец был осужден по ст. 335 УК РФ (неуставные отношения).

Однако причинно-следственной связи между смертью и избиением не было установлено. «Причиной смерти Максима была признана почечная недостаточность, которая развивалась и не была вовремя диагностирована, — пояснила адвокат.— Несмотря на многочисленные жалобы солдата, ему долгое время не оказывали помощь, а когда привезли в госпиталь, уже поздно было что-то делать, он умер за несколько дней». При этом, по ее словам, причина развития некроза почек не была установлена даже посмертно.

В возбуждении уголовного дела по заявлению родителей было отказано, так как следствие «не установило признаков преступного поведения медиков».

Суды также отклонили гражданский иск заявителей к воинской части.

Получив отказы в российских судах, в 2007 году Татьяна и Владимир Плоховы обратились в ЕСПЧ. Жалоба, подготовленная Мариной Носовой, в 2009 году была коммуницирована. Через 13 лет после получения жалобы ЕСПЧ постановил, что в деле «Плоховы против России» имело место нарушение ст. 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека. Суд также заключил, что российское государство ответственно за отсутствие уголовного расследования или иных средств правовой защиты, способных всесторонне установить обстоятельства смерти военнослужащего. Российские власти обязаны выплатить заявителям €295 в качестве компенсации материального ущерба, €33,8 тыс.— морального вреда и €2489 судебных расходов и издержек.

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ЕСПЧ раскритиковал российские власти за неспособность организовать работу медсанчасти: например, неоказание своевременной помощи представители Минобороны оправдывали тем, что «лаборант был в отпуске, поэтому не смогли вовремя взять анализы». Во-вторых, в очередной раз суд обратил внимание, что доследственная проверка без возбуждения уголовного дела являлась профанацией.

Адвокат, сотрудничающий с правозащитной организацией «Солдатские матери Санкт-Петербурга», Александр Передрук считает решение Страсбургского суда прецедентным и важным для России. «ЕСПЧ сообщил государству-ответчику, что оно обязано полностью обеспечивать квалифицированной и своевременной медицинской помощью призванных им военнослужащих, — пояснил господин Передрук.— Суд постановил, что именно российская власть должна формировать вооруженные силы так, чтобы медпомощь срочникам оказывалась должным образом. В таком же ключе ЕСПЧ высказался и об обязанности государства проводить эффективное и своевременное уголовное расследование в случае гибели солдат на срочной службе. В противном случае работа государства неэффективна с точки зрения заботы о своих военнослужащих».

Адвокат рассчитывает, что ошибки в организации военной службы будут исправлены, так как «после прежних решений ЕСПЧ многое в армии менялось». «Несколько лет назад одно из положений устава караульной службы разрешало стрелять на поражение в солдат, которые сбегали, — привел пример господин Передрук.— После того как ЕСПЧ рассматривал подобного рода дело, это положение из устава убрали».

Мария Литвинова

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