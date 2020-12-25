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 Как победить новый штамм коронавируса Насколько опасна и чем вызвана новая мутация коронавируса
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25 декабря, источник: РБК

ВОЗ сообщила о выявлении нового штамма COVID-19 в восьми странах Европы

Новый штамм коронавируса обнаружен в восьми странах Европы, заявил директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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Источник: Агентство «Москва»

«Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант [возбудителя] COVID-19 — VOC-202012/01», — написал Клюге в Twitter. Он отметил, что новый вариант, в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых групп населения.

Об этом ранее предупреждали исследователи Имперского колледжа в Лондоне. Точную причину они не установили, однако указали, что согласно статистике он быстрее распространяется среди детей и молодых людей, чем предыдущий вариант вируса SARS-CoV-2. Это, однако, не означает большей тяжести течения заболевания.

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Представитель ВОЗ призвал государства усилить меры против распространения вируса, включая контроль за ношением масок и соблюдением дистанции.

В середине декабря власти Великобритании выявили новый, более заразный штамм коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый вариант COVID-19 может быть на 70% заразнее существующего. Тогда в ВОЗ сообщили об обнаружении нового штамма еще в трех странах — Нидерландах, Дании и Австралии. Позже к списку мест, где был выявлен «британский вариант» вируса, добавились Швейцария, Германия, Сингапур и др. В России он пока отсутствует, заявила 22 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, российские вакцины эффективны против новой мутации.

Страны стали закрывать транспортное сообщение с Великобританией. Россия приостановила авиарейсы в королевство с 22 декабря. С 26 декабря прибывающие в страну из Великобритании и Северной Ирландии должны изолироваться на 14 дней.

Помимо Великобритании новые штаммы коронавируса фиксируются и в других странах — уже известно о южноафриканском штамме и нигерийском. Большая часть мутаций, однако, не носит опасного характера. Подобные нейтральные варианты коронавируса фиксируются тысячами. Из них стабильно передаются всего 22. В России наблюдаются распространенные в Западной Европе варианты штаммов с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S), которые были массово завезены в страну путешественниками в марте и апреле текущего года, сообщали в Роспотребнадзоре.

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